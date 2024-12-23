СМИ: жена Башара Асада подала на развод

По данным СМИ, супруга свергнутого президента Сирии Башара Асада Асма подала на развод. Сообщается, что она запросила специальное разрешение, чтобы покинуть Москву.

По данным издания The Jerusalim Post, Асма Асад подала на развод из-за "недовольства своей жизнью в Москве" и намерена переехать в Лондон.

Сообщается, что Асма Асад запросила специальное разрешение покинуть Москву, а ее заявление рассматривается российскими властями.

Между тем, РИА Новости пишет, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что супруга Асада якобы запросила спецразрешение для выезда из России. По его словам, данная информация не соответствует действительности.

Напомним, 8 декабря стало известно, что столица Сирии оказалась в руках повстанцев спустя менее, чем две недели после того, как они начали наступление и взяли под контроль несколько крупных сирийских городов.

После этого президент Сирии Башар Асад принял решение оставить президентский пост и покинул страну, дав указание осуществить передачу власти мирным путем.

Премьер-министр Сирии заявил, что готов принимать любые меры по "передаче" власти после того, как президент Башар Асад бежал из Дамаска, когда повстанцы вошли в столицу.

Позже стало известно, что Асад вместе с семьей прибыл в Москву. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин лично принял решение о предоставлении убежища Башару Асаду.

Президент США Джо Байден назвал произошедшее "актом справедливости", заявив, что теперь "многострадальный сирийский народ получил возможность построить лучшее будущее для своей гордой страны".

Позже сообщалось, что США и Турция пришли к согласию по вопросу урегулирования ситуации в Сирии и своих действий в этой стране.

16 декабря этого года в соцсети канцелярии экс-президента Сирии Башара Асада появилось заявление от его имени - первое после эвакуации в Москву.