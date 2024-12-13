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Израиль после ударов по Сирии задумался об атаке на ядерные объекты Ирана

Опубликовано:

Армия Израиля
Армия Израиля. Иллюстративное фото: Menahem Kahana / AFP via Getty Images

В ЦАХАЛ считают, что после ослабления поддерживаемых Ираном группировок на Ближнем Востоке появилась возможность нанести удар по иранским ядерным объектам, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Соответствующие сообщения опубликовали израильские СМИ и журналист GLZ Radio ("Военное радио") Дорон Кадош.

По данным израильских военных, ВВС Израиля уничтожили 86% систем противовоздушной обороны Сирии, что дает израильской авиации превосходство в воздухе в этом районе. По словам собеседников Times of Israel, это может обеспечить бóльшую безопасность для израильских военных самолетов при пролете для нанесения удара по Ирану.

В связи с этим ВВС Израиля продолжают повышать свою боеготовность и подготовку к потенциальным ударам. По данным Кадоша, процесс подготовки ведется в том числе разведкой и оперативными силами, чтобы предоставить выбор политическому руководству, совершать ли удары по ядерным объектам.

Израиль рассматривал возможность удара по ядерным объектам Ирана в октябре в ответ на ракетную атаку 1 октября, писали ранее западные СМИ. Тегеран нанес удары в ответ на израильские атаки, в ходе которых погибли лидеры ливанской группировки "Хезболла" и палестинского исламистского движения ХАМАС.

Ситуация на Ближнем Востоке
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2199921-izrail-posle-udarov-po-sirii-zadumalsya-ob-atake-na-yadernye-obekty-irana/

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