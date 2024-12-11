Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Планом США и Израиля назвал события в Сирии Верховный лидер Ирана

Опубликовано:

Али Хаменеи
Али Хаменеи. Фото: AFP / Getty Images

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что события в Сирии являются результатом реализации совместного плана Соединенных Штатов и Израиля.

"Не следует сомневаться: произошедшее в Сирии - результат совместного американо-израильского плана", - цитирует Хаменеи РИА Новости.

Также Верховный лидер Ирана считает, что к событиям причастна одна из соседствующих с Сирией стран.

Напомним, ранее стало известно, что столица Сирии оказалась в руках повстанцев спустя менее, чем две недели после того, как они начали наступление и взяли под контроль несколько крупных сирийских городов.

После этого стало известно, что Башар Асад вместе с семьей прибыл в Москву.

Накануне Мохаммед аль-Башир в ходе телевизионного обращения заявил, что возглавит временное правительство. Позже он дал поручение правительству не допускать краха государства, а также поддерживать стабильность.

На этой неделе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сделал заявление о Голанских высотах - по его словам, Голанские высоты навсегда останутся неотъемлемой частью Израиля.

Сегодня министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил об уничтожении сирийского флота военно-морскими силами Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Ситуация на Ближнем Востоке
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2199009-planom-ssha-i-izrailya-nazval-sobytiya-v-sirii-verhovnyy-lider-irana/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie