Планом США и Израиля назвал события в Сирии Верховный лидер Ирана
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Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что события в Сирии являются результатом реализации совместного плана Соединенных Штатов и Израиля.
"Не следует сомневаться: произошедшее в Сирии - результат совместного американо-израильского плана", - цитирует Хаменеи РИА Новости.
Также Верховный лидер Ирана считает, что к событиям причастна одна из соседствующих с Сирией стран.
Напомним, ранее стало известно, что столица Сирии оказалась в руках повстанцев спустя менее, чем две недели после того, как они начали наступление и взяли под контроль несколько крупных сирийских городов.
После этого стало известно, что Башар Асад вместе с семьей прибыл в Москву.
Накануне Мохаммед аль-Башир в ходе телевизионного обращения заявил, что возглавит временное правительство. Позже он дал поручение правительству не допускать краха государства, а также поддерживать стабильность.
На этой неделе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сделал заявление о Голанских высотах - по его словам, Голанские высоты навсегда останутся неотъемлемой частью Израиля.
Сегодня министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил об уничтожении сирийского флота военно-морскими силами Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2199009-planom-ssha-i-izrailya-nazval-sobytiya-v-sirii-verhovnyy-lider-irana/