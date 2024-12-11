Планом США и Израиля назвал события в Сирии Верховный лидер Ирана

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что события в Сирии являются результатом реализации совместного плана Соединенных Штатов и Израиля.

"Не следует сомневаться: произошедшее в Сирии - результат совместного американо-израильского плана", - цитирует Хаменеи РИА Новости.

Также Верховный лидер Ирана считает, что к событиям причастна одна из соседствующих с Сирией стран.

Напомним, ранее стало известно, что столица Сирии оказалась в руках повстанцев спустя менее, чем две недели после того, как они начали наступление и взяли под контроль несколько крупных сирийских городов.

После этого стало известно, что Башар Асад вместе с семьей прибыл в Москву.

Накануне Мохаммед аль-Башир в ходе телевизионного обращения заявил, что возглавит временное правительство. Позже он дал поручение правительству не допускать краха государства, а также поддерживать стабильность.

На этой неделе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сделал заявление о Голанских высотах - по его словам, Голанские высоты навсегда останутся неотъемлемой частью Израиля.

Сегодня министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил об уничтожении сирийского флота военно-морскими силами Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).