Временный премьер Сирии призвал "не допускать краха государства"

Временный премьер-министр Сирии Мохаммед аль-Башир дал поручение правительству не допускать краха государства, а также поддерживать стабильность.

По данным телеканала Al Jazeera, возглавивший правительство Сирии Мохаммед аль-Башир объявил о том, что провел встречу и с членами прежнего режима, чтобы "облегчить работу, пока не будет конституционной системы".

"У нас были и другие встречи, чтобы перезапустить институты, чтобы мы могли служить нашему народу в Сирии", - сказал он телеканалу.

Кроме того, как пишет "ТАСС", временное правительство Сирии сосредоточится на вопросах контроля безопасности, стабильности государственных институтов и усилиях по предотвращению краха государственности.

"Перед временным правительством будет поставлена ​​задача контролировать безопасность, поддерживать стабильность государственных институтов и не допускать краха государства", - сказал аль-Башир.

Он добавил, что народ Сирии "заслуживает достойной жизни и получения лучших услуг самого высокого качества".

Между тем, лидер повстанцев Абу Мохаммед аль-Джолани заявил в интервью Sky News, что иностранным странам не стоит бояться Сирии после свержения режима Башара Асада.

"Страна будет восстановлена. Страх был из-за присутствия режима. Страна движется к развитию и восстановлению. Она движется к стабильности", - сказал он в ходе беседы.

Он добавил, что страна не собирается вести войн.

"Люди истощены войной. Поэтому страна не готова к новой войне и не собирается в нее ввязываться", - заявил лидер повстанцев.

Напомним, ранее стало известно, что столица Сирии оказалась в руках повстанцев спустя менее, чем две недели после того, как они начали наступление и взяли под контроль несколько крупных сирийских городов. После этого стало известно, что Башар Асад вместе с семьей прибыл в Москву.

Несколько дней назад СМИ назвали возможных лидеров Сирии после падения режима Асада. Но накануне Мохаммед аль-Башир в ходе телевизионного обращения заявил, что возглавит временное правительство.