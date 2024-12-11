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Израиль заявил об уничтожении флота Сирии

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Люди держат флаг Израиля
Флаг Израиля. Фото: Dante Fernandez / AFP / Getty Images

Военно-морские силы армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожили сирийский флот, заявил израильский министр обороны Исраэль Кац, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

"Последние несколько дней ЦАХАЛ действовала, чтобы атаковать и уничтожить стратегические объекты, угрожающие Государству Израиль", — сказал он во время визита на главную военно-морскую базу «Хайфа».

Как пишут СМИ, именно оттуда накануне были выпущены ракеты по сирийскому флоту.

Кац добавил, что если кто-то из сирийских повстанцев «пойдет по стопам Асада, то закончит как Асад».

"Мы не позволим террористам действовать против Израиля за пределами его границ. <...> Мы сделаем все, чтобы устранить угрозу", — подчеркнул он, отметив, что ЦАХАЛ таким образом создает демилитаризованную зону.

Ранее о крупномасштабной операции ЦАХАЛ в Сирии сообщало The Times of Israel со ссылкой на источники. По их данным, сирийские корабли были уничтожены ракетными ударами по бухте Минет-эль-Бейда и порту Латакии вечером 9 декабря.

По данным издания, Сирийский арабский военно-морской флот (САВМФ) был создан в 1950 году при поддержке Франции. В его состав входили военно-морской флот, силы береговой обороны и морская авиация.

На вооружении САВМФ состояли сторожевые корабли проектов 159 и «Гриф», ракетные катера «Москит» и Tir II, в том числе вооруженные ракетами «Термит», тральщики «Яхонт» и «Корунд», а также средние десантные корабли проекта 771.

После того как антиправительственные силы захватили Дамаск и объявили о свержении режима Башара Асада 8 декабря, к границе выдвинулось танковое подразделение ЦАХАЛ. В настоящий момент Израилю удалось установить контроль над бывшей буферной зоной Голанских высот и продвинуться в сторону сирийской столицы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2198726-izrail-zayavil-ob-unichtozhenii-flota-sirii/

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