Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сделал заявление о Голанских высотах - по его словам, Голанские высоты навсегда останутся неотъемлемой частью Израиля.

Такое заявление он сделал в ходе пресс-конференции, пишет РИА Новости.

"Контроль и власть над Голанскими высотами обеспечивают нам безопасность... Голанские высоты навсегда останутся неотъемлемой частью Израиля", - цитирует Нетаньяху издание.

По словам израильского премьера, прекращение власти Башара Асада стало прямым следствием ударов ЦАХАЛ по движению "Хезболла" и Ирану.

"Мы меняем облик Ближнего Востока", - заявил он.

Напомним, ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила об открытии фронта в Сирии и вводе войск в буферную зону в районе Голанских высот.

До этого столица Сирии оказалась в руках повстанцев спустя менее, чем две недели после того, как они начали наступление и взяли под контроль несколько крупных сирийских городов.

В результате состоявшихся переговоров Башара Асада с рядом участников вооруженного конфликта на территории САР он принял решение оставить президентский пост и покинул страну, дав указание осуществить передачу власти мирным путем.

Россия предоставила политическое убежище Башару Асаду с семьей - накануне, 8 декабря, они уже прибыли в Москву. Информацию подтвердили в Кремле.