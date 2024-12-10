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"Навсегда останутся неотъемлемой частью Израиля": Нетаньяху сделал заявление о Голанских высотах

Опубликовано:

Биньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху. Фото: Sean Gallup/Getty Images

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сделал заявление о Голанских высотах - по его словам, Голанские высоты навсегда останутся неотъемлемой частью Израиля.

Такое заявление он сделал в ходе пресс-конференции, пишет РИА Новости.

"Контроль и власть над Голанскими высотами обеспечивают нам безопасность... Голанские высоты навсегда останутся неотъемлемой частью Израиля", - цитирует Нетаньяху издание.

По словам израильского премьера, прекращение власти Башара Асада стало прямым следствием ударов ЦАХАЛ по движению "Хезболла" и Ирану.

"Мы меняем облик Ближнего Востока", - заявил он.

Напомним, ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила об открытии фронта в Сирии и вводе войск в буферную зону в районе Голанских высот.

До этого столица Сирии оказалась в руках повстанцев спустя менее, чем две недели после того, как они начали наступление и взяли под контроль несколько крупных сирийских городов.

В результате состоявшихся переговоров Башара Асада с рядом участников вооруженного конфликта на территории САР он принял решение оставить президентский пост и покинул страну, дав указание осуществить передачу власти мирным путем.

Россия предоставила политическое убежище Башару Асаду с семьей - накануне, 8 декабря, они уже прибыли в Москву. Информацию подтвердили в Кремле.

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Ситуация на Ближнем Востоке
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2198199-navsegda-ostanutsya-neotemlemoy-chastyu-izrailya-netanyahu-sdelal-zayavlenie-o-golanskih-vysotah/

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