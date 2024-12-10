"Навсегда останутся неотъемлемой частью Израиля": Нетаньяху сделал заявление о Голанских высотах
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сделал заявление о Голанских высотах - по его словам, Голанские высоты навсегда останутся неотъемлемой частью Израиля.
Такое заявление он сделал в ходе пресс-конференции, пишет РИА Новости.
"Контроль и власть над Голанскими высотами обеспечивают нам безопасность... Голанские высоты навсегда останутся неотъемлемой частью Израиля", - цитирует Нетаньяху издание.
По словам израильского премьера, прекращение власти Башара Асада стало прямым следствием ударов ЦАХАЛ по движению "Хезболла" и Ирану.
"Мы меняем облик Ближнего Востока", - заявил он.
Напомним, ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила об открытии фронта в Сирии и вводе войск в буферную зону в районе Голанских высот.
До этого столица Сирии оказалась в руках повстанцев спустя менее, чем две недели после того, как они начали наступление и взяли под контроль несколько крупных сирийских городов.
В результате состоявшихся переговоров Башара Асада с рядом участников вооруженного конфликта на территории САР он принял решение оставить президентский пост и покинул страну, дав указание осуществить передачу власти мирным путем.
Россия предоставила политическое убежище Башару Асаду с семьей - накануне, 8 декабря, они уже прибыли в Москву. Информацию подтвердили в Кремле.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2198199-navsegda-ostanutsya-neotemlemoy-chastyu-izrailya-netanyahu-sdelal-zayavlenie-o-golanskih-vysotah/