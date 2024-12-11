Седло с драгоценными камнями и золотой замок: полную подарков комнату нашли во дворце Асада

Во дворце бывшего президента Сирии Башара Асада обнаружили комнату, которая полностью заполнена подарками, передает NUR.KZ со ссылкой на The New York Times.

Как пишет издание, сейчас дворец находится под охраной повстанцев. Они следят, чтобы его не обворовали мародеры.

"Сейчас он местами разрушен, но мы планируем восстановить его", - рассказал журналистам один из повстанцев.

Хотя охраняющие сейчас не пускают любопытных граждан в само здание, для корреспондентов издания они сделали исключение.

"Большая часть дворца была разграблена вскоре после падения Дамаска. Во многих комнатах отсутствовали телевизоры. Пол одного гигантского конференц-зала был завален коробками, в которых, по-видимому, хранились драгоценности и изысканные стеклянные изделия, возможно, подарки для VIP-гостей", - говорится в материале.

Как пишут журналисты, в здании обнаружилась одна большая комната, заполненная до потолка подарками, которые, судя по всему, Башар Асад получал от гостей из других стран.

"Тут обнаружился полуметровый верблюд с седлом, украшенным драгоценными камнями; золотой замок из Саудовской Аравии в большом зеленом футляре; фотография королевы Великобритании Елизаветы II и ее мужа принца Филиппа, датированная 2002 годом", - пишут корреспонденты.

Отметим, ранее были опубликованы кадры из гаража Башара Асада, где повстанцы обнаружили несколько десятков люксовых авто.

Напомним, 8 декабря стало известно, что столица Сирии оказалась в руках повстанцев спустя менее, чем две недели после того, как они начали наступление и взяли под контроль несколько крупных сирийских городов.

Вчера МИД России заявили, что в результате состоявшихся переговоров Башара Асада с рядом участников вооруженного конфликта на территории САР он принял решение оставить президентский пост и покинул страну, дав указание осуществить передачу власти мирным путем.

Премьер-министр Сирии заявил, что готов принимать любые меры по "передаче" власти после того, как президент Башар Асад бежал из Дамаска, когда повстанцы вошли в столицу. Позже несколько российских СМИ, ссылаясь на собственные источники, сообщили, что Асад вместе с семьей прибыл в Москву.

На ситуацию в Сирии отреагировали в США – Байден назвал произошедшее "актом справедливости", заявив, что теперь "многострадальный сирийский народ получил возможность построить лучшее будущее для своей гордой страны".