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Мохаммед аль-Башир объявил себя главой временного правительства Сирии

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Мохаммед аль-Башир
Мохаммед аль-Башир. Фото: syriansg.org

После свержения Башара Асада в Сирии переходное правительство страны возглавит Мохаммед аль-Башир. Об этом он сам заявил в ходе телевизионного обращения.

Мохаммед аль-Башир назначен временным премьер-министром переходного правительства Сирии до 1 марта 2025 года, пишет Al Jazeera.

По информации издания, Аль-Башир тесно связан с запрещенной в ряде стран группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам", возглавившей захват Дамаска.

Также возглавлял базирующееся в Идлибе Сирийское правительство спасения.

Ранее "Русская служба Би-Би-Си" рассказывала о запрещенной в ряде стран группировке "Хайят Тахрир аш-Шам".

Она была основана в 2011 году. Тогда она называлась "Джебхат ан-Нусра" и была прямым сподвижником "Аль-Каиды" (которая тоже запрещена в ряде стран).

ХТШ считали одной из наиболее эффективных и смертоносных группировок, выступавших против президента Асада за время гражданской войны в Сирии.

Также на днях турецкая газета Karar опубликовала список из девяти человек, которые могут занять руководящие посты в Сирии после отставки Башара Асада.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2198595-mohammed-al-bashir-obyavil-sebya-glavoy-vremennogo-pravitelstva-sirii/

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