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Эзотерика

Ferrari за 3 млн долларов, Rolls Royce и Bentley: гараж с авто Башара Асада захватили повстанцы (видео)

Опубликовано:

Феррари
Феррари. Иллюстративное фото: pixabay.com

Больше сорока люксовых автомобилей обнаружили повстанцы в гараже уже бывшего президента Сирии Башар Асада, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

Кадры, снятые в резиденции Башара Асада, которую захватили повстанцы, появились в соцсетях. На одном из видео запечатлен гараж с впечатляющей коллекцией дорогих автомобилей люкс-класса.

По данным телеканала, ролик подлинный и был снят в гараже недалеко от резиденции Асада в Дамаске.

Отмечается, что среди автомобилей, запечатленных на камеру, - Ferrari F50, стоимость которого составляет более 3 млн долларов, Lamborghini, Rolls Royce и Bentley. По крайней мере, как отмечает телеканал, на одном из автомобилей есть номерной знак Дамаска.

А ранее в Сети были опубликованы кадры из дворца Башара Асада, который захватили повстанцы.

Напомним, ранее стало известно, что столица Сирии оказалась в руках повстанцев спустя менее, чем две недели после того, как они начали наступление и взяли под контроль несколько крупных сирийских городов.

Вчера МИД России заявили, что в результате состоявшихся переговоров Башара Асада с рядом участников вооруженного конфликта на территории САР он принял решение оставить президентский пост и покинул страну, дав указание осуществить передачу власти мирным путем.

Премьер-министр Сирии заявил, что готов принимать любые меры по "передаче" власти после того, как президент Башар Асад бежал из Дамаска, когда повстанцы вошли в столицу.

Вечером несколько российских СМИ, ссылаясь на собственные источники, сообщили, что Башар Асад вместе с семьей прибыл в Москву.

На ситуацию в Сирии отреагировали в США – Байден назвал произошедшее "актом справедливости", заявив, что теперь "многострадальный сирийский народ получил возможность построить лучшее будущее для своей гордой страны".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2197880-ferrari-za-3-mln-dollarov-rolls-royce-i-bentley-garazh-s-avto-bashara-asada-zahvatili-povstancy-video/

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