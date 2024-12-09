Ferrari за 3 млн долларов, Rolls Royce и Bentley: гараж с авто Башара Асада захватили повстанцы (видео)
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Больше сорока люксовых автомобилей обнаружили повстанцы в гараже уже бывшего президента Сирии Башар Асада, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.
Кадры, снятые в резиденции Башара Асада, которую захватили повстанцы, появились в соцсетях. На одном из видео запечатлен гараж с впечатляющей коллекцией дорогих автомобилей люкс-класса.
По данным телеканала, ролик подлинный и был снят в гараже недалеко от резиденции Асада в Дамаске.
Отмечается, что среди автомобилей, запечатленных на камеру, - Ferrari F50, стоимость которого составляет более 3 млн долларов, Lamborghini, Rolls Royce и Bentley. По крайней мере, как отмечает телеканал, на одном из автомобилей есть номерной знак Дамаска.
А ранее в Сети были опубликованы кадры из дворца Башара Асада, который захватили повстанцы.
Напомним, ранее стало известно, что столица Сирии оказалась в руках повстанцев спустя менее, чем две недели после того, как они начали наступление и взяли под контроль несколько крупных сирийских городов.
Вчера МИД России заявили, что в результате состоявшихся переговоров Башара Асада с рядом участников вооруженного конфликта на территории САР он принял решение оставить президентский пост и покинул страну, дав указание осуществить передачу власти мирным путем.
Премьер-министр Сирии заявил, что готов принимать любые меры по "передаче" власти после того, как президент Башар Асад бежал из Дамаска, когда повстанцы вошли в столицу.
Вечером несколько российских СМИ, ссылаясь на собственные источники, сообщили, что Башар Асад вместе с семьей прибыл в Москву.
На ситуацию в Сирии отреагировали в США – Байден назвал произошедшее "актом справедливости", заявив, что теперь "многострадальный сирийский народ получил возможность построить лучшее будущее для своей гордой страны".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2197880-ferrari-za-3-mln-dollarov-rolls-royce-i-bentley-garazh-s-avto-bashara-asada-zahvatili-povstancy-video/