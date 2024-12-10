Израильские танки продвигаются к пригородам столицы Сирии

После занятия буферной зоны на Голанских высотах военные Израиля двинулись дальше в Сирию, дойдя к этому моменту до предместий Дамаска, передает NUR.KZ.

Как сообщается на сайте Al Mayadeen, израильские войска захватили всю буферную зону Голанских высот и двинулись вглубь Сирии.

Корреспондент издания сообщает, что израильские танки продвинулись мимо города Кунейтра и сейчас находятся на окраине Дамаска. По информации местных источников - в 3 км от города Катна в пригороде столицы, почти в 20 км от Дамаска.

Также сообщается, что израильские войска оккупировали несколько городов и деревень, включая Аарну, Бакасм, Эр-Реемех, Хину, Калу, Джандал, Эль-Хусейнию, Джиту и Эль-Хашаб в южной части Дамаска.

Корреспондент Arabic.rt.com также сообщает, что беспилотники непрерывно бомбят Дамаск с ночи и до настоящего момента.

В соцсети Х появляются фото и видео происходящего. Отметим, сообщается, что за последние 24 часа Израиль "уничтожил все ВВС Сирии, включая все самолеты, вертолеты и системы ПВО".

Несколько дней назад столица Сирии оказалась в руках повстанцев спустя менее, чем две недели после того, как они начали наступление и взяли под контроль несколько крупных сирийских городов. Премьер-министр страны заявил, что готов принимать любые меры по "передаче" власти после того, как президент Башар Асад бежал из Дамаска, когда повстанцы вошли в столицу, писала Русская служба Би-би-си.

Незадолго до этого сообщалось, что тысячи людей покидают сирийский город Хомс из-за наступления повстанцев.

Позже СМИ по данным сирийских источников сообщили о возможной гибели Башара Асада. Однако российские СМИ написали, что вечером 8 декабря Башар Асад с семьей прибыл в Москву. Позже пресс-секретарь Кремля заявил, что Владимир Путин лично принял решение о предоставлении убежища Асаду.

Недавно президент Турции обвинил Асада в бегстве из Сирии, а сегодня, 10 декабря, выступил с речью перед кабинетом министров, отметив, что Турция не покушается на суверенитет. Он также выразил надежду на то, что изменения в Сирии приведут к улучшению ситуации для всех ее людей, в том числе беженцев.