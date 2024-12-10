Назван политик, который возглавит переходное правительство Сирии

Переходное правительство в Сирии возглавил Мохаммед аль-Башир. Оно будет создано для того, чтобы "избежать хаоса" при передаче власти, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

Как сообщает сирийское телевидение, повстанческая группировка, свергнувшая президента Башара Асада, поручила Мохаммеду аль-Баширу сформировать переходное правительство.

Переходное правительство, как утверждается, поможет "избежать хаоса".

Мохаммед аль-Башир - инженер по образованию - является главой квазиправительства, созданного в 2017 году исламистской группировкой "Хайят Тахрир Аш-Шам". Она же вынудила Башара Асада покинуть Сирию.

Аль-Башир был министром развития в оппозиционном правительстве, в начале этого года его назначили премьер-министром.

Несколько дней назад столица Сирии оказалась в руках повстанцев спустя менее, чем две недели после того, как они начали наступление и взяли под контроль несколько крупных сирийских городов. Премьер-министр страны заявил, что готов принимать любые меры по "передаче" власти после того, как президент Башар Асад бежал из Дамаска, когда повстанцы вошли в столицу, писала Русская служба Би-би-си.

Незадолго до этого сообщалось, что тысячи людей покидают сирийский город Хомс из-за наступления повстанцев.

Позже СМИ сообщили о возможной гибели Башара Асада. Между тем пресс-секретарь Кремля заявил, что Владимир Путин лично принял решение о предоставлении убежища Асаду.

Недавно президент Турции обвинил Асада в бегстве из Сирии.