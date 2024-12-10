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"Турция не покушается на суверенитет": Эрдоган высказался о территориальной целостности Сирии

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Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Janos Kummer/Getty Images

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с речью перед кабинетом министров, в ходе которой сделал заявление по Сирии, передает NUR.KZ со ссылкой на агентство Анадолу.

Эрдоган заявил, что в Сирии сложились новые реалии, а также выразил надежду на то, что изменения в стране приведут к улучшению ситуации для всех ее людей, в том числе беженцев.

Для безопасного и удобного возращения сирийских беженцев Турция, по словам Эрдогана, собирается открыть пограничные ворота Яйладагы для пересечения границы.

"Турция не покушается на территорию и суверенитет какой-либо другой страны. Единственная цель наших трансграничных операций - защита нашей родины и граждан от террористических атак", - напомнил он.

Президент Турции подчеркнул важность сохранения территориальной целостности Сирии и безопасности ее народа.

Несколько дней назад столица Сирии оказалась в руках повстанцев спустя менее, чем две недели после того, как они начали наступление и взяли под контроль несколько крупных сирийских городов. Премьер-министр страны заявил, что готов принимать любые меры по "передаче" власти после того, как президент Башар Асад бежал из Дамаска, когда повстанцы вошли в столицу, писала Русская служба Би-би-си.

Незадолго до этого сообщалось, что тысячи людей покидают сирийский город Хомс из-за наступления повстанцев.

Позже СМИ сообщили о возможной гибели Башара Асада. Между тем пресс-секретарь Кремля заявил, что Владимир Путин лично принял решение о предоставлении убежища Асаду.

Недавно президент Турции обвинил Асада в бегстве из Сирии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2198232-erdogan-vyskazalsya-o-territorialnoy-celostnosti-sirii/

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