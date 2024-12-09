Башар Асад: как офтальмолог из Лондона стал правителем Сирии

В жизни сирийского президента Башара Асада было множество переломных моментов, но, возможно, самым значимым стало автомобильное происшествие, которое произошло за тысячи километров от места, где он тогда жил.

Изначально Башар Асад не готовился к тому, чтобы унаследовать власть от своего отца. Этот путь начался только после гибели его старшего брата, Басиля, в автокатастрофе недалеко от Дамаска в начале 1994 года. На тот момент Башар изучал офтальмологию в Лондоне.

После смерти Басиля младшего брата начали готовить к управлению Сирией. Правление Башара попало на период кровопролитной гражданской войны, унесшей сотни тысяч жизней и заставившей миллионы сирийцев покинуть свои дома.

Как Башар Асад прошел путь от врача до авторитарного лидера, обвиняемого в военных преступлениях?

Отцовское наследие

Башар Асад родился в 1965 году в семье Хафеза Асада и Анисы Махлюф. Его рождение совпало с драматическими событиями в Сирии, на Ближнем Востоке и за его пределами. В то время арабский национализм доминировал в политической жизни многих стран региона, и Сирия не была исключением.

После неудачной попытки краткосрочного союза между Египтом и Сирией (1958–1961) в Дамаске захватила власть партия арабского социалистического возрождения Баас, следующая идеям панарабского национализма. Как и большинство арабских стран того времени, Сирия не была демократическим государством и не проводила многопартийных выборов.

Община алавитов, к которой принадлежит семья Асадов, была одной из наиболее обездоленных в Сирии, и многие алавиты использовали сирийскую армию в качестве социального лифта. Хафез Асад отличился как армейский офицер и убежденный сторонник партии Баас, и в 1966 году стал министром обороны.

Хафез Асад продолжал укреплять свое влияние, концентрируя власть в стране в своих руках, и в 1971 году стал президентом — должность, которую он занимал вплоть до своей смерти в 2000 году. На фоне послевоенной истории Сирии, отмеченной целой чередой военных переворотов, подобное долголетие было результатом умелого политического манипулирования.

Он правил железной рукой, подавляя оппозицию и инакомыслие. Однако во внешней политике Асад был довольно прагматичен: он активно сотрудничал с Советским Союзом, но при этом присоединился к международной коалиции, возглавляемой США, в ходе войны в Персидском заливе в 1991 году.

Студент-медик в Лондоне

С самого начала Башар Асад выбрал для себя путь, далекий от политики и военного дела. Он решил сделать карьеру в медицине.

После окончания Дамасского университета он в 1992 году отправился в Великобританию, где специализировался в офтальмологии в глазной клинике «Вестерн Ай» (Western Eye) в Лондоне.

Согласно документальному фильму Би-би-си 2018 года «Опасная династия: Асады», Башар вел комфортабельную жизнь в Лондоне: ходил на концерты любимого музыканта Фила Коллинза и в целом наслаждался местной британской культурой.

Именно в Лондоне Башар встретил свою будущую жену Асму аль-Ахрас. Асма изучала компьютерные науки в Королевском колледже Лондона, а позже была принята в Гарвард на курс бизнес-управления (MBA). Однако ее жизнь вскоре изменилась.

Будучи вторым сыном, Башар находился все это время в тени своего старшего брата Басиля, которого считали «наследником» Хафеза Асада.

Смерть Басиля в январе 1994 года кардинально изменила жизнь Башара. Он был немедленно отозван из Лондона, и его стали готовить на роль следующего лидера Сирии.

Башара сделали офицером вооруженных сил и начали формировать его общественный имидж для будущего президентства.

Мечты и перемены

Хафез Асад умер в июне 2000 года, и 34-летний Башар был быстро назначен президентом, для чего пришлось изменить сирийскую конституцию, чтобы снизить минимальный 40-летний возрастной порог для должности президента.

В 2000 году Башар Асад принял президентскую присягу и сразу попытался задать новый политический тон. В своих речах он упоминал «прозрачность, демократию, развитие, модернизацию, ответственность и институциональное мышление».

Через несколько месяцев после вступления в должность Башар женился на Асме аль-Ахрас. У них трое детей: Хафез, Зейн и Карим.

Изначально риторика Башара о политических реформах и свободе СМИ внушила надежду многим сирийцам. Его стиль руководства, наряду с западным образованием Асмы, казались предвестниками новой эпохи перемен.

Сирия пережила краткий период относительной свободы выражения мнений, известный как «Дамасская весна», но уже к 2001 году силы безопасности возобновили репрессии, арестовывая активных оппозиционеров.

Хотя Башар ввел ограниченные экономические реформы, которые способствовали развитию частного предпринимательства, первые годы его президентства ознаменовались и ростом влияния его двоюродного брата Рами Махлюфа. Махлюф создал обширную бизнес-империю, которую критики рассматривали как пример слияния богатства и власти.

Ирак и Ливан

Война 2003 года в Ираке привела к значительному ухудшению отношений между Башаром Асадом и западными странами. Сирийский президент выступил против вторжения США в Ирак, что некоторые связывали с его опасениями, что Сирия может стать следующей целью американской военной операции.

Со своей стороны, Вашингтон обвинил Дамаск в том, что он закрывает глаза на контрабанду оружия для повстанцев, выступающих против американской оккупации Ирака, и позволяет экстремистам пересекать границу между двумя странами.

В декабре 2003 года США ввели санкции против Сирии по ряду причин, связанных не только с Ираком, но и с сирийским военным присутствием в Ливане.

В феврале 2005 года бывший премьер-министр Ливана Рафик Харири, один из главных оппонентов Сирии в Ливане, был убит в результате мощного взрыва в центре Бейрута. Подозрения сразу же пали на Сирию и её союзников.

В Ливане вспыхнули массовые протесты, совпавшие с международным давлением на Дамаск, что привело к выводу сирийских войск из Ливана после почти 30 лет военного присутствия.

Несмотря на это, Асад и его главный ливанский союзник, военизированная ливанская шиитская группировка «Хезболла», последовательно отрицали причастность к убийству Харири, даже после того, как в 2020 году специальный международный трибунал признал члена «Хезболлы» виновным в соучастии в этом преступлении.

«Арабская весна»

Первые 10 лет у власти Башар Асад укреплял отношения с Ираном и пытался развивать связи с Катаром и Турцией, но это удалось ненадолго. Отношения с Саудовской Аравией тоже были неустойчивыми, несмотря на первоначальную поддержку молодого президента со стороны Эр-Рияда.

В целом, Башар Асад следовал внешнеполитическому курсу своего отца, проявляя осторожность и избегая прямых военных столкновений.

К десятой годовщине его правления режим можно было назвать авторитарным, поскольку голоса оппозиции продолжали подавляться.

В декабре 2010 года Асма Асад дала интервью журналу Vogue, где заявила, что у них дома «царит демократия».

В это время в Тунисе торговец овощами Мохамед Буазизи совершил самосожжение после того, как его ударила женщина-полицейский. Этот акт вызвал народное восстание в Тунисе, в результате был свергнут президент Зина эль-Абидин Бен Али.

Неожиданно восстание в Тунисе вдохновило революционные движения по всему арабскому миру, охватив Египет, Ливию, Йемен, Бахрейн и Сирию.

Интервью Vogue, опубликованное в марте 2011 года под заголовком «Роза в пустыне» (и позже отозванное), описывало Сирию как «страну без взрывов, напряженности и похищений». Однако этот образ очень скоро резко изменился.

К середине марта в Дамаске шли протесты, а через несколько дней начались демонстрации на юге Сирии в городе Даръа. Они были вызваны арестами детей за написание антиасадовских граффити на стенах. Силы безопасности открыли огонь по демонстрантам.

Асад ждал две недели, прежде чем обратиться к сирийскому народу. В выступлении в парламенте он пообещал сорвать то, что он назвал «заговором» против Сирии, признав при этом, что многие потребности людей не были удовлетворены.

Расстрел протеста в Даръа спровоцировал еще большие протесты в нескольких городах, на которых звучали призывы к отставке Асада. Власти ответили насилием, обвинив в беспорядках «саботажников и внедренных агентов, управляемых внешними силами».

Через несколько месяцев ситуация переросла в вооруженные столкновения между правительственными силами и оппозиционными группировками, которые взяли в руки оружие по всей стране.

Конфликт становится интернациональным

С усилением конфликта число погибших, по оценкам ООН, выросло с десятков до сотен тысяч. В гражданскую войну в Сирии все сильнее вмешивались внешние силы.

Россия, Иран и поддерживаемые Ираном вооруженные группировки выступили на стороне сил Асада, в то время как Турция и государства Персидского залива стали оказывать поддержку вооруженной оппозиции.

Хотя первоначально антиасадовские демонстрации провозглашали лозунги за демократию и свободу для всех, со временем они стали принимать религиозный характер. Некоторые оппозиционные фракции стали обвинять правительство в предоставлении преимуществ алавитам в ущерб суннитскому большинству.

Иностранное вмешательство усилило сектантский раскол. Исламистские группировки враждебно высказывались об алавитах как иноверцах, а шиитские ополченцы, верные Ирану и возглавляемые «Хезболлой», хлынули в Сирию для поддержки режима Асада.

В соседнем Ираке набирала силу экстремистская группировка «Исламское государство» (ИГ), придерживающаяся самого жесткого толкования исламского права и признанная террористической во многих странах мира, в том числе в России. Эта группа использовала гражданскую войну, чтобы захватить территории в Сирии, объявив о создании «нового халифата» со «столицей» в городе Ракка на востоке Сирии.

В августе 2013 года сотни людей погибли в результате химической атаки на Восточную Гуту, район неподалеку от Дамаска, контролируемый оппозицией.

Западные державы и сирийская оппозиция обвинили в атаке режим Асада. Хотя Дамаск отрицал свою причастность, он согласился уничтожить запасы химического оружия под международным давлением. Правда, химические атаки после этого не прекратились.

Сама война приняла еще более жестокий характер. Комиссии ООН обвинили все стороны конфликта в военных преступлениях, таких как убийства, пытки и изнасилования.

К 2015 году правительство Асада казалось особенно близким к краху, потеряв контроль над значительной частью страны. Однако военное вмешательство России изменило ход войны, позволив Асаду вернуть ключевые территории.

Война в Газе

Между 2018 и 2020 годами в результате региональных и международных соглашений сложилась ситуация, при которой правительственные силы контролировали большую часть Сирии, в то время как исламистские оппозиционные группы и курдские отряды разделили между собой контроль на севере и северо-востоке страны.

Эти соглашения укрепили позиции Башара Асада, что позволило ему постепенно вернуться на дипломатическую арену: в 2023 году Сирия была восстановлена в Лиге арабских государств, а арабские страны вновь открыли свои посольства в Дамаске.

Несмотря на ухудшение экономической ситуации в Сирии на третьем десятке правления Башара Асада, казалось, ему удалось преодолеть самые тяжелые испытания.

Однако неожиданное нападение ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года спровоцировало войну в Газе, последствия которой быстро затронули Ливан и, в частности, важного союзника Асада — «Хезболлу».

Конфликт с Израилем привел к тяжелым потерям для «Хезболлы», группировка потеряла многих важных командиров, в том числе многолетнего лидера, шейха Хасана Насраллу.

В день, когда в Ливане вступило в силу перемирие, сирийские оппозиционные силы, возглавляемые исламистской группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ — признана террористической организацией в России и многих других странах), неожиданно напали и стремительно захватили второй по величине город Сирии — Алеппо.

Наступление развивалось стремительно, через несколько дней оппозиция взяла под контроль Хаму и Хомс, важные города, одновременно южные регионы вышли из-под контроля правительственных сил.

Россия и Иран, ключевые союзники Асада, не смогли ему помочь на этот раз. Российский МИД сообщил, что Асад ушел с поста президента и покинул страну.

В воскресенье вечером российские государственные информационные агентства со ссылкой на источник в Кремле сообщили, что Россия предоставила свергнутому лидеру Сирии политическое убежище, и Асад с членами своей семьи прибыл в Москву.