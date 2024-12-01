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Кто захватывает Алеппо. Что известно о группировке "Хайят Тахрир аш-Шам", возглавившей поход на сирийский город

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Боевики на улицах Алеппо
Боевики на улицах Алеппо. Фото: Anas Alkharboutli/picture alliance via Getty Images

Сирийские вооруженные группы, которые в среду начали самое мощное за многие годы наступление на правительственные силы, к субботе взяли под контроль значительную часть второго по величине города страны Алеппо.

Это перевод аналитического материала Себастиана Ашера, оригинал на английском языке можно прочитать здесь.

Неожиданное наступление привело к отводу правительственных сирийских войск из Алеппо, а российская авиация (Москва продолжает поддерживать режим Асада) впервые с 2016 года вновь принимает участие в бомбардировках города.

Наступление возглавила военизированная исламистская группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» — в России она запрещена как террористическая организация. Эта группа уже много лет принимает участие в сирийском конфликте.

Что такое «Хайят Тахрир аш-Шам»?

«Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ), или «Организация освобождения Леванта» была основана в 2011 году. Тогда она называлась «Джебхат ан-Нусра» и была прямым сподвижником «Аль-Каиды» (джихадистской организации, запрещенной в России и многих других странах мира).

Одним из организаторов ХТШ был Абу Бакр аль-Багдади — руководитель так называемого «Исламского государства» (ИГ) (также запрещено в России и других странах мира).

ХТШ считали одной из наиболее эффективных и смертоносных группировок, выступавших против президента Асада за время гражданской войны в Сирии.

Однако ее движущей силой была скорее джихадистская идеология, нежели революционный порыв. Это шло вразрез с намерениями основной коалиции повстанцев, которые действовали под знаменем Свободной Сирии.

Тем не менее, в 2016 году лидер группировки Абу Мухаммад аль-Джулани публично порвал с «Аль-Каидой», распустил «Джабхат ан-Нусру» и создал новую организацию, которая через год после слияния с несколькими другими аналогичными группировками получила название «Хайят Тахрир аш-Шам».

Кто контролирует Сирию?

На протяжении последних четырех лет казалось, что война в Сирии по сути закончилась.

Президент Башар Асад контролировал крупные города страны, в то время как некоторые другие части Сирии оставались вне его прямого контроля.

К ним относятся районы с преимущественно курдским населением на востоке, которые с первых лет конфликта были практически неподвластны сирийскому правительству.

На юге Сирии, где в 2011 году началась революционные выступления против правления Асада, беспорядки продолжались, хотя и не слишком активно.

В обширной сирийской пустыне боевики ИГ по-прежнему представляют угрозу безопасности, особенно во время сезона сбора трюфелей, когда люди направляются в этот район в поисках весьма прибыльного деликатеса.

А на северо-западе провинцию Идлиб удерживают джихадисты, вытесненные туда в разгар войны.

Доминирующая сила в Идлибе – это как раз и есть ХТШ, которая совершила внезапное нападение на Алеппо.

Жестокая междоусобная борьба

В течение нескольких лет Идлиб оставался полем битвы, пока сирийские правительственные силы пытались восстановить контроль над провинцией.

Однако в 2020 году при посредничестве России, которая долгое время была ключевым союзником Асада, и Турции, поддерживающей повстанцев, было заключено соглашение о прекращении огня. До сих пор оно в основном соблюдалось.

В провинции проживает около 4 млн человек — большинство из них были вынуждены покинуть города, которые силы Асада отбили у повстанцев в ходе жестокой войны на истощение.

Алеппо был полем одной из самых кровавых битв, и именно там повстанцы потерпели одно из крупнейших поражений.

Чтобы добиться победы, Асад сделал ставку на российскую авиацию в воздухе и иранскую военную помощь на земле — в основном за счет ополченцев, которых оплачивал Тегеран. В их число входили и боевики ливанской группировки «Хезболла».

Нет никаких сомнений в том, что потери, которые боевики «Хезболлы» понесли недавно в результате израильского наступления в Ливане, а также израильские удары по иранским командирам в Сирии, сыграли значительную роль в решении джихадистских и повстанческих группировок в Идлибе нанести неожиданный удар по Алеппо.

Боевики ХТШ успели создать в Идлибе хорошо укрепленный район и даже стали там де-факто местной администрацией, хотя ее стремление к легитимности омрачено предполагаемыми нарушениями прав человека.

ХТШ также была вовлечена в ожесточенную борьбу с другими группировками в провинции, однако ее внешние устремления оставались неопределенными.

После разрыва с «Аль-Каидой» цели группировки ограничивались попытками установить фундаменталистское исламское правление в Сирии, а не создать более широкий халифат, как это безуспешно пыталось сделать ИГ.

До сих пор ХТШ не подавала никаких признаков попыток разжечь сирийский конфликт в крупном масштабе и вновь бросить вызов правлению Асада на большей части территории страны. Но события последних дней могут все изменить.

Ситуация на Ближнем Востоке
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2194686-kto-zahvatyvaet-aleppo-chto-izvestno-o-gruppirovke-hayyat-tahrir-ash-sham-vozglavivshey-pohod-na-siriyskiy-gorod/

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