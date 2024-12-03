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Посольство Казахстана в Южной Корее сделало заявление

Опубликовано:

Ситуация в Южной Корее
Ситуация в Южной Корее. Фото: Anthony Wallace/AFP via Getty Images

Посольство РК в Южной Корее обратилось к казахстанцам. Людей призвали воздержаться от участия в массовых мероприятиях, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт диппредставительства.

"В связи с объявлением президентом Республики Корея Юн Сок Ёлем военного положения в стране призываем граждан Казахстана, находящихся на территории Республики Корея, сохранять спокойствие, строго соблюдать рекомендации местных властей и воздерживаться от участия в массовых мероприятиях", - гласит заявление.

В случае чрезвычайной ситуации казахстанцев просят незамедлительно связаться с посольством по телефону горячей линии: +82 10 6572 9311.

Сегодня президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил о введении военного положения в стране. Это связано с внутренними политическими событиями в республике.

"Я объявляю военное положение, чтобы защитить Республику Корея от угроз северокорейских коммунистических сил, немедленно искоренить беспринципные пропхеньянские антигосударственные силы, которые грабят свободу и счастье нашего народа, и защитить свободный конституционный порядок", - заявил Юн на экстренной пресс-конференции в президентском офисе в Йонсане в Сеуле.

С введением военного положения не согласился лидер оппозиционной Демократической партии Ли Джэ Мен. Он призвал членов своей партии собраться в парламенте.

Позже парламент страны проголосовал за отмену военного положения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2195775-posolstvo-kazahstana-v-yuzhnoy-koree-sdelalo-zayavlenie/

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