Оппозиционер Юн Сок Ель выиграл выборы президента Южной Кореи

Юн Сок Ель. Фото: Chung Sung-Jun/Getty Images

Национальная избирательная комиссия Южной Кореи закончила подсчет 100% голосов на минувших президентских выборах - по данным комиссии, победителем гонки стал кандидат от консервативной оппозиционной партии "Гражданская сила" Юн Сок Ель.

Как пишет РИА Новости, президентские выборы в Южной Корее прошли 9 марта, явка избирателей на составила 77,1%, проголосовали более 34 миллионов человек из более 44 миллионов избирателей.

Основными претендентами на пост президента были кандидат от правящей Объединенной демократической партии Ли Чжэ Мен и его главный соперник из оппозиционной консервативной партии "Гражданская сила" Юн Сок Ель. Третий по популярности в стране кандидат из центристской "Партии народа" Ан Чхоль Су прямо перед выборами заявил о слиянии кандидатур с Юн Сок Елем.

Как пишет издание, после подсчета 100% голосов Юн Сок Ель набирает 48,56%, в то время как Ли Чжэ Мен - 47,83.

"Проводя предвыборную кампанию, я многому научился. Например, что нужно лидеру страны, как прислушиваться к голосам граждан, тому, что мы проводим выборы, соревнуемся ради граждан.

Теперь соревнование закончилось, и мы все должны объединить силы и ради наших граждан, ради Республики Корея мы должны стать единым целым", - заявил Юн Сок Ель в своем обращении к нации после победы.

Он отметил, что будет уважать дух конституции и парламент, где сейчас большинство занимают демократы, и объединит усилия с демократической партией.

Сообщается, что ранее Юн Сок Ель занимал пост генпрокурора страны. Политикой он стал заниматься недавно, а популярность у общественности начал приобретать в 2020 году, когда публично выступал против правительственной реформы прокуратуры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959956-oppozitsioner-yun-sok-el-vyigral-vybory-prezidenta-yuzhnoy-korei/