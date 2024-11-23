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Кыргызстан вслед за Казахстаном запрещает вейпы

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Девушка с вейпом
Вейп. Иллюстративное фото: whitebalance.oatt / Getty Images

22 ноября Садыр Жапаров подписал закон, которым запрещается ввоз, обращение и использование электронных сигарет на территории Кыргызской Республики, передает NUR.KZ со ссылкой на Kabar.kg.

Упомянутый Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 23 октября 2024 года. Его целью является обеспечение защиты здоровья и благополучия граждан от употребления электронных сигарет с никотиносодержащей жидкостью.

Законом запрещается ввоз, обращение и использование электронных сигарет на территории Кыргызской Республики, а также предусматривается ответственность за нарушение требований о запрете использования и реализации электронных сигарет в соответствии с Кодексом КР о правонарушениях.

Так, за использование электронных сигарет на физических лиц налагается штраф в размере 100 расчетных показателей, на юридических лиц - в размере 600 расчетных показателей. Также за реализацию электронных сигарет налагается штраф на физических лиц в размере 200 расчетных показателей, на юридических лиц - в размере 650 расчетных показателей.

Законом также вносятся изменения в Уголовный кодекс КР, согласно которым незаконный ввоз электронных сигарет в значительном размере - наказывается исправительными работами на срок от двух месяцев до одного года или штрафом от 1000 до 1200 расчетных показателей с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до одного года.

То же деяние, совершенное в крупном или особо крупном размере, наказывается штрафом от 1500 до 2000 расчетных показателей, или лишением свободы на срок от одного до двух лет с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет.

Закон вступает в силу с 1 июля 2025 года.

Напомним, ранее 12 ноября сообщалось, что для гражданки Кыргызстана ввоз 50 электронных сигарет из Китая в Казахстан обернулся лишением свободы сроком на полгода.

Запрет вейпов в Казахстане

Напомним, в мае прошлого года депутат Нургуль Тау в своем запросе на имя бывшего премьер-министра Алихана Смаилова предложила полностью запретить продажу вейпов в Казахстане.

По ее словам, широкому распространению среди детей способствует их бесконтрольная продажа и доступность по ценам: средняя цена не превышает 2000 тенге, а также отсутствует запах табака.

Позже экс-глава Миннацэкономики Алибек Куантыров, комментируя возможный запрет, заявил, что лично сам поддерживает данную меру. При этом он отметил, что необходимо отработать и какие-то другие регулирующие меры.

В июне 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев высказался о вреде электронных сигарет, которые сейчас популярны у молодежи, заявив, что будет держать данный вопрос на личном контроле.

А уже бывший глава Минфина Ерулан Жамаубаев позже подтвердил план введения полного запрета оборота вейпов в стране после принятия соответствующего закона.

В январе 2024 года стало известно, что депутаты мажилиса приняли и направили в сенат закон по вопросам здравоохранения, который касается полного запрета вейпов в Казахстане. Однако в марте сенаторы вернули в мажилис проект закона, внеся некоторые изменения.

Позже представители МВД отвечали на вопрос о том, как полицейские будут выявлять нарушителей в случае введения запрета на вейпы в Казахстане.

И 20 июня 2024 года по статье 301-1 УК РК официально начал действовать запрет на продажу и рекламу вейпов и некурительных табачных изделий.

Далее в МВД разъяснили, что ждет нарушителей.

Так, в случае выявления фактов продажи и распространения указанных выше предметов виновным грозит штраф в размере до 200 МРП (738 400 тенге), исправительные работы в том же размере, либо общественные работы на срок до 200 часов, либо арест на срок до 50 суток.

За ввоз и производство некурительных табачных изделий, электронных систем потребления, вейпов, ароматизаторов и жидкостей предусмотрено до двух лет лишения свободы с конфискацией имущества.

За эти же деяния, совершенные в группе лиц, в особо крупном размере либо неоднократно, предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2191601-kyrgyzstan-vsled-za-kazahstanom-zapreshchaet-veypy/

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