Иностранку лишили свободы за ввоз вейпов в Казахстан

Для гражданки Кыргызстана ввоз 50 электронных сигарет из Китая в Казахстан обернулся лишением свободы сроком на полгода, передает NUR.KZ со ссылкой на суд области Жетісу.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело по факту незаконного ввоза некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов) на территорию Казахстана (по ч.2 ст.301-1 УК РК) рассмотрели в Панфиловском районном суде области Жетісу.

"В июле гражданка Кыргызстана, находясь на территории Китайской Народной Республики, купила одноразовые электронные системы потребления (вейпы) в количестве 50 штук и вместе с приобретенными другими вещами сдала их в пункт приема груза, а сама со своим супругом села в автобус и направились в сторону Казахстана", - установил суд.

При пересечении таможенной границы в ходе досмотра сотрудники таможенного поста обнаружили указанные устройства, что послужило основанием для возбуждения уголовного дела.

"Вина иностранки, помимо ее признательных показаний, нашла свое полное подтверждение показаниями свидетелей и заключением специалиста, согласно которому указанные товары идентифицируются как электрические устройства (вейпы), предназначенные для одноразового использования. В составе образцов товаров имеется никотин, но не имеются растительные частицы табака", - уточнили в суде.

В суде были установлены смягчающие уголовную ответственность обстоятельства, такие как признание вины, отсутствие судимости, наличие у женщины малолетних детей. Также суд учел отсутствие работы у подсудимой и ее трудное материальное положение.

Суд признал иностранку виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на шесть месяцев с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.

Вещественные доказательства, а именно одноразовые электронные сигареты, суд постановил уничтожить. Приговор пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по ч.2 ст.301-1 УК РК ввоз, производство некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них наказываются штрафом в размере до 2000 МРП (7 384 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.