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Новости русской службы Би-би-си

Израиль: Нетаньяху уволил умеренного министра обороны Йоава Галланта

Опубликовано:

Йов Галант
Йов Галант. Фото: Gil Cohen-Magen/POOL/AFP via Getty Images)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уволил министра обороны Йоава Галланта, указав на «кризис доверия», развившийся между ними, сообщила канцелярия премьера.

На место Галланта, считавшегося одним из умеренных голосов в кабинете, где доминируют ультраправые, Нетаньяху назначил Исраэля Каца, до сих пор занимавшего пост министра иностранных дел.

Новым министром иностранных дел, в свою очередь, назначен Гидеон Саар.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2183457-izrail-netanyahu-uvolil-umerennogo-ministra-oborony-yoava-gallanta/

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