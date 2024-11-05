Израиль: Нетаньяху уволил умеренного министра обороны Йоава Галланта

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уволил министра обороны Йоава Галланта, указав на «кризис доверия», развившийся между ними, сообщила канцелярия премьера.

На место Галланта, считавшегося одним из умеренных голосов в кабинете, где доминируют ультраправые, Нетаньяху назначил Исраэля Каца, до сих пор занимавшего пост министра иностранных дел.

Новым министром иностранных дел, в свою очередь, назначен Гидеон Саар.