Зеленский назвал главное условие поражения Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News заявил, что Украина может проиграть войну, если США прекратят ее поддерживать, передает NUR.KZ.

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По словам Зеленского, у Украины есть собственные производственные мощности, но их не хватит, если США перестанут оказывать поддержку Киеву.

"Если США сократят помощь, я думаю, мы проиграем. Конечно, в любом случае мы будем бороться, у нас есть и свое производство, но его недостаточно, чтобы победить. И я думаю, его недостаточно, чтобы выжить", — сказал Зеленский.

Он также ответил на вопрос журналиста, может ли Трамп повлиять на Путина, чтобы положить конец войне.

"Это будет нелегко, но я думаю, если использовать все способы, которые есть у США, то да, он сможет. Потому что он намного сильнее Путина. Он сильнее. США сильнее. Экономика сильнее. США имеют очень большое влияние", — считает Зеленский.

Напомним, вчера Зеленский в Верховной Раде сегодня официально представил план стойкости Украины. Он состоит из десяти пунктов: единство, фронт, оружие, финансы, энергетика, безопасность, общины, человеческий капитал, культурный суверенитет и поддержка ветеранов.

Добавим, несколько дней назад появилась информация, что США разрешили Украине использовать свои ракеты ATACMS для ударов по территории России. Официального подтверждения этим данным до сих пор нет – в Белом доме отказались от комментариев.

Между тем Минобороны РФ уже заявило о первых ударах ракетами ATACMS по Брянской области.

А вчера стало известно, что президент России Владимир Путин утвердил новую ядерную доктрину РФ.