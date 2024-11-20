Зеленский назвал главное условие поражения Украины
Опубликовано:
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News заявил, что Украина может проиграть войну, если США прекратят ее поддерживать, передает NUR.KZ.
По словам Зеленского, у Украины есть собственные производственные мощности, но их не хватит, если США перестанут оказывать поддержку Киеву.
"Если США сократят помощь, я думаю, мы проиграем. Конечно, в любом случае мы будем бороться, у нас есть и свое производство, но его недостаточно, чтобы победить. И я думаю, его недостаточно, чтобы выжить", — сказал Зеленский.
Он также ответил на вопрос журналиста, может ли Трамп повлиять на Путина, чтобы положить конец войне.
"Это будет нелегко, но я думаю, если использовать все способы, которые есть у США, то да, он сможет. Потому что он намного сильнее Путина. Он сильнее. США сильнее. Экономика сильнее. США имеют очень большое влияние", — считает Зеленский.
Напомним, вчера Зеленский в Верховной Раде сегодня официально представил план стойкости Украины. Он состоит из десяти пунктов: единство, фронт, оружие, финансы, энергетика, безопасность, общины, человеческий капитал, культурный суверенитет и поддержка ветеранов.
Добавим, несколько дней назад появилась информация, что США разрешили Украине использовать свои ракеты ATACMS для ударов по территории России. Официального подтверждения этим данным до сих пор нет – в Белом доме отказались от комментариев.
Между тем Минобороны РФ уже заявило о первых ударах ракетами ATACMS по Брянской области.
А вчера стало известно, что президент России Владимир Путин утвердил новую ядерную доктрину РФ.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2189804-zelenskiy-nazval-glavnoe-uslovie-porazheniya-ukrainy/