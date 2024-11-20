Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Зеленский назвал главное условие поражения Украины

Опубликовано:

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Фото: t.me/OP_UA

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News заявил, что Украина может проиграть войну, если США прекратят ее поддерживать, передает NUR.KZ.

Свежая публикация по теме:
CNN: Украина нанесла первые удары ракетами ATACMS по территории России

По словам Зеленского, у Украины есть собственные производственные мощности, но их не хватит, если США перестанут оказывать поддержку Киеву.

"Если США сократят помощь, я думаю, мы проиграем. Конечно, в любом случае мы будем бороться, у нас есть и свое производство, но его недостаточно, чтобы победить. И я думаю, его недостаточно, чтобы выжить", — сказал Зеленский.

Он также ответил на вопрос журналиста, может ли Трамп повлиять на Путина, чтобы положить конец войне.

"Это будет нелегко, но я думаю, если использовать все способы, которые есть у США, то да, он сможет. Потому что он намного сильнее Путина. Он сильнее. США сильнее. Экономика сильнее. США имеют очень большое влияние", — считает Зеленский.

Напомним, вчера Зеленский в Верховной Раде сегодня официально представил план стойкости Украины. Он состоит из десяти пунктов: единство, фронт, оружие, финансы, энергетика, безопасность, общины, человеческий капитал, культурный суверенитет и поддержка ветеранов.

Добавим, несколько дней назад появилась информация, что США разрешили Украине использовать свои ракеты ATACMS для ударов по территории России. Официального подтверждения этим данным до сих пор нет – в Белом доме отказались от комментариев.

Между тем Минобороны РФ уже заявило о первых ударах ракетами ATACMS по Брянской области.

А вчера стало известно, что президент России Владимир Путин утвердил новую ядерную доктрину РФ.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Ситуация в Украине
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2189804-zelenskiy-nazval-glavnoe-uslovie-porazheniya-ukrainy/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie