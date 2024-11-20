Новая доктрина: как именно Россия изменила условия для ядерного удара

Новая ядерная доктрина, которую Владимир Путин утвердил 19 ноября 2024 года, содержит несколько пунктов и понятий, которых не было в предыдущей редакции. Кроме того, некоторые формулировки были изменены, что повлекло изменение смысла положений, в которых они фигурируют.

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Официальное название доктрины — Основы государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания. Предыдущая редакция была утверждена в 2020 году.

Новый документ состоит из четырех глав:

«Общие положения», где описываются основные понятия, цели и задачи сдерживания.

«Сущность ядерного сдерживания». Здесь говорится, что именно побуждает Россию использовать стратегические силы для сдерживания

«Условия перехода к применению ядерного оружия»

«Задачи и функции федеральных органов государственной власти» — эта глава содержит список и полномочия всех причастных к ядерному сдерживанию государственных организаций

Изменений в новой доктрине нет только в последней главе.

Одно из самых важных изменений — Россия оставляет за собой право применять ядерное оружие при критической угрозе суверенитету или территориальной целостности государства. Ранее таким условием была «угроза существованию государства».

Сам документ содержит подчас довольно размытые формулировки, а некоторые из положений встречаются в разных местах.

Формулировки в таком документе могут быть специально сделаны общими и нечеткими — это часть политики сдерживания.

Как говорится в документе, «неопределенность для потенциального противника масштаба, времени и места возможного применения сил и средств ядерного сдерживания» является одним из его свойств.

В двух положениях доктрины вместе с Россией упоминается Беларусь — теперь ядерное сдерживание распространяется на нее. Но, как и в предыдущей редакции, многие положения упоминают «союзников» России.

Общие положения

Первое отличие новой доктрины коснулось положения о том, что «Российская Федерация рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой».

Теперь из него исчезло слово «исключительно», что, очевидно, может означать, что ядерное оружие приобретает какие-то новые свойства, кроме сдерживания. Это изменение никак не раскрыто в дальнейшем тексте документа.

Второе изменение в этой главе — исключение из списка нормативно-правовых актов, на которых основывается доктрина, ограничения характера международных договоров.

Если ранее доктрина основывалась, в частности, на международных договорах Российской Федерации в области обороны и контроля над вооружениями, то теперь — только на международных договорах.

Против коалиций и союзов

Самые большие изменения претерпела вторая глава «Сущность сдерживания», в которой авторы доктрины постарались объединить общей коллективной ответственностью участников разных коалиций и союзов.

Россия объявила, что будет считать объектом ядерного сдерживания всех членов коалиции, один из которых напал на нее, а также государство, которое предоставило другому территорию, море или небо для нападения на Россию.

Еще одно новое положение угрожает применить ядерное сдерживание в случае «агрессии против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства».

Вероятно, это положение непосредственно связано с разрешением Украине применять американские ракеты против целей на территории России.

Впервые о подготовке изменения доктрины Владимир Путин заговорил в сентябре на фоне споров в американском правительстве о возможности разрешения Украине применять американские ракеты ATACMS по целям на территории России.

В ноябре Путин подписал новую доктрину после того, как такое разрешение Украиной было получено.

Опасности

В списке «опасностей, которые в зависимости от изменения военно-политической и стратегической обстановки могут перерасти в военные угрозы», также есть несколько новых пунктов.

В одном из них доктрина еще раз упоминает «создание новых или расширение существующих военных коалиций (блоков, союзов), приводящие к приближению их военной инфраструктуры к границам Российской Федерации».

В других — «действия потенциального противника, направленные на изоляцию части территории Российской Федерации, в том числе на блокирование доступа к жизненно важным транспортным коммуникациям».

В России есть один регион, полностью отрезанный от территории государства — Калининградская область.

Кроме того, аннексированный Крым, который Россия считает своей территорией, также связан с российской территорией мостом.

Еще две опасности, перечисленные в доктрине — поражение, разрушение или уничтожение экологически опасных объектов Российской Федерации (при этом в тексте не говорится, где они могут находиться), а также крупномасштабные учения вблизи границ России.

Список опасностей содержит еще несколько пунктов, некоторые из которых были немного изменены.

Например, в список опасных космических систем включено противоспутниковое оружие, а «развертывание» систем ПРО, высокоточных ракет среднего и меньшего радиуса и различных неядерных стратегических вооружений в тексте было заменено на «наличие и развертывание».

Однако некоторые — казалось бы, небольшие — изменения расширяют понятия довольно сильно. Одно дело развертывать ракеты, то есть выводить их на позиции, а совсем другое — построить и держать на складе.

Условия применения

Один из самых важных пунктов доктрины — условия, при которых Россия может применить ядерное оружие. Эти положения не означают, что в таких условиях оно будет автоматически применено — публикуя их, Россия объявляет, когда она оставит за собой право на ядерный удар.

Главное, общее положение этого пункта в предыдущей редакции декларировало, что ядерное оружие может быть применено в ответ на ядерный удар по России и ее союзникам, либо на любое нападение, которое ставило бы под угрозу существование государства.

В новой доктрине «угроза существования государства» была заменена на менее четкую формулировку — «критическая угроза суверенитету и (или) территориальной целостности».

Сам список условий применения ядерного оружия в предыдущей редакции включал четыре пункта, в новой добавился еще один. Кроме того, некоторые другие были изменены:

поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих Россию и ее союзников. Этот пункт остался без изменений;

применение ядерного оружия или других видов оружия массового поражения по территориям России или ее союзников. В этот пункт были добавлены слова «по воинским формированиям и (или) объектам Российской Федерации, расположенным за пределами ее территории»;

удар по критически важным объектам в России, который сорвет ответные действия ядерных сил. Этот пункт тоже не изменился;

пункт «агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства» изменили, добавив Беларусь, а также заменив «угрозу существования» на «критическую угрозу суверенитету и (или) территориальной целостности»;

в списке появился новый, пятый пункт «поступление достоверной информации о массированном старте (взлете) самолетов стратегической и тактической авиации, крылатых ракет, беспилотных, гиперзвуковых и других летательных аппаратов и пересечении ими государственной границы Российской Федерации».

Насколько сильно изменилась доктрина?

О том, что Россия собирается изменить ядерную доктрину, стало известно в конце сентября. Об этом объявил Владимир Путин.

Тогда он анонсировал два изменения — реакцию на агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства, а также условие для применения ядерного оружия уже при получении «достоверной информации о массированном старте самолетов или беспилотников». Оба этих пункта в новой доктрине появились.

В сентябре Максим Старчак из Центра международной и оборонной политики Университета Куинс, комментируя нововведения, сказал в интервью Би-би-си, что те новые положения, о которых говорил Путин, лишь уточняют условия использования ядерного оружия, но причины его применения не меняются.

«Если раньше условием применения ядерного оружия была атака баллистических ракет, то теперь это расширилось до всех средств воздушно-космического нападения», — сказал он.

«Но фактически это уже рассматривалось как угроза, способная оказать негативное воздействие на стратегические силы сдерживания и при текущей доктрине», — добавил тогда эксперт.

Павел Аксенов

Военный обозреватель Русской службы Би-би-си