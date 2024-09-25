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"Угроза суверенитету обычным оружием": Путин озвучил новые условия применения ядерного оружия

Опубликовано:

Владимир Путин
Владимир Путин. Фото: Vyacheslav Prokofyev/ POOL / AFPvia Getty Images

Президент России Владимир Путин предложил внести изменения в политику по ядерному сдерживанию, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт Кремля.

На сайте опубликована речь Путина на заседании постоянного совещания Совбеза по ядерному сдерживанию. Он предложил обновить политику в области ядерного сдерживания и внести ряд уточнений в части определения условий применения ядерного оружия.

Путин сообщил, что теперь расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Кроме того, дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются мероприятия ядерного сдерживания.

"На что еще особо хотел бы обратить ваше внимание. В обновленной редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию", - заявил Путин.

По его словам, в обновлениях четко фиксируются условия перехода России к применению ядерного оружия. Такая возможность будет рассматриваться при получении информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими границы страны. Он добавил, что речь идет о самолетах, стратегической и тактической авиации, крылатых ракетах, беспилотниках и других летательных аппаратах.

"Оставляем за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Беларуси как участника союзного государства. С белорусской стороной, с президентом Беларуси все эти вопросы согласованы. В том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу нашему суверенитету", - заявил Путин.

Недавно Владимир Зеленский сообщил, что везет в США "План победы". По сообщению Русской службы Би-би-си, во время визита он должен был представить президенту Джо Байдену, а также кандидатам в президенты от демократов и республиканцев Камале Харрис и Дональду Трампу. Кроме того, Зеленский заявил, что война в Украине может закончиться уже в ноябре.

Ранее Русская служба Би-би-си сообщала, что президент США Джо Байден дал понять, что Вашингтон может разрешить Украине наносить удары американскими дальнобойными ракетами по целям в глубоком тылу России.

При этом, Александр Лукашенко заявил, что нападение на Беларусь станет началом третьей мировой войны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2166051-ugroza-suverenitetu-obychnym-oruzhiem-putin-ozvuchil-novye-usloviya-primeneniya-yadernogo-oruzhiya/

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