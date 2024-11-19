Трамп подтвердил, что хочет ввести чрезвычайное положение в США

Избранный президент США Дональд Трамп рассматривает возможность ввести чрезвычайное положение и использовать военных для борьбы с миграцией, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Информацию об этом разместил американский политик Том Фиттон на своей странице в соцсети Truth Social. Его сообщение репостнул Дональд Трамп: "True!!!" (в переводе с английского "правда" – прим. ред.).

Между тем пресс-секретарь Трампа Каролин Ливитт заявила журналистам, что будущий глава государства намерен использовать "все полномочия на федеральном уровне и уровне штатов, необходимые для проведения крупнейшей операции по депортации незаконных преступников, наркоторговцев и торговцев людьми в американской истории".

Издание отмечает, что Трамп неоднократно заявлял о своих планах радикально бороться с нелегальными мигрантами в США. Он обещал, что "спасет каждый город и поселок", в котором есть мигранты, нарушающие закон, и говорил, что их "вышвырнут" из США "как можно быстрее".

Уже известно, что в новой администрации США отвечать за депортацию нелегальных мигрантов будет "царь границы" Том Хоман — бывший глава иммиграционно-таможенной службы при Трампе. В его первый срок Хоман был лицом политики "нулевой терпимости" в отношении приезжих. С его именем связано применение практики разлучения членов семьи во время содержания под стражей и депортации, когда тысячи детей-мигрантов без документов были разъединены с родными.

Хоман говорил, что политика Трампа в области миграции не предполагает "массовой зачистки районов" и "строительства концентрационных лагерей", власти будут проводить целенаправленные аресты и проверки на рабочих местах, а семьи депортировать вместе.

Между тем, согласно данным в материале, в США проживают более 11 млн мигрантов без документов (около 3% населения), почти 80% из них живут в стране уже более десяти лет.

Напомним, в начале ноября в США прошли выборы президента, победителем которых стал Дональд Трамп. Он уже занимал пост главы государства с 2017 по 2021 год.

Оппонентка Трампа, кандидат от демократов и нынешний вице-президент Камала Харрис, поздравила республиканца с победой, а также призвала людей, отдавших за нее голос, принять результаты этих выборов.

После выборов действующий президент Джо Байден позвонил Трампу и обсудил с ним вопрос мирной передачи власти, а также предложил ему встретиться в Белом доме.

Встреча действующего и вновь избранного президентов прошла в Белом доме 13 ноября. Во время встречи Байден сказал Трампу, что рассчитывает на "плавный переход" власти. Байден добавил, что он обеспечит комфортную обстановку для своего предшественника и преемника, когда тот вновь займет Белый дом в январе.

Добавим, что инаугурация президента Соединенных Штатов состоится 20 января 2025 года перед зданием Капитолия в Вашингтоне.