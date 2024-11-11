Новые люди Трампа. Кто будет "царем границ" и постпредом США при ООН

Избранный президент США Дональд Трамп анонсировал еще два ключевых назначения в своей будущей администрации.

Том Хоман, занимавший пост директора Миграционной и таможенной полиции США во время первого срока Трампа, будет отвечать за контроль границ и депортацию нелегальных мигрантов.

Член Палаты представителей от Нью-Йорка Элиз Стефаник станет постоянным представителем США при ООН.

Республиканцы все ближе к тому, чтобы получить полный контроль над Конгрессом. Они уже обеспечили себя большинство в верхней палате, Сенате, а для контроля над нижней палатой, Палатой представителей, им не хватает всего трех мандатов. По подсчетам CBS News, партнера Би-би-си в США, сейчас у республиканцев 215 мест, у демократов — 210, для большинства нужно 218 (подведение итогов голосования продолжается).

Большинство в Палате представителей позволит республиканцам инициировать законопроекты, предполагающие расходы из федерального бюджета, а также запускать процедуру импичмента чиновников. Контроль над обеими палатами даст Трампу больше возможностей для проведения в жизнь его инициатив, чем дает большинство только в одной палате Конгресса.

Тем временем Трамп анонсировал еще два назначения в свою будущую администрацию: 62-летний Том Хоман и 40-летняя Элиз Стефаник.

О будущем назначении Хомана он сообщил в своей соцсети Truth Social. Трамп написал, что Хоман будет "в ответе за границы нашей страны (неофициально — "пограничный царь", то есть уполномоченный по вопросам охраны границ и депортации. — Би-би-си), в том числе за южную границу (с Мексикой), северную границу (с Канадой), за все морские границы и авиабезопасность.

Трамп добавил, что Хоман также будет отвечать за депортацию нелегальных мигрантов на родину. "Я не сомневаюсь, что он проделает фантастическую работу, то, чего мы давно ждем", — заключил избранный президент США.

Одним из главных предвыборных обещаний Трампа было депортировать мигрантов, которые находятся в США нелегально, речь идет о нескольких миллионах человек.

О назначении Стефаник на пост постпреда при ООН Трамп заявил New York Post. Стефаник подтвердила изданию, что она приняла назначение. Официального заявления о назначении Стефаник пока не было.

Ранее Трамп назначил Сюзи Уайлс главой аппарата администрации. В своей речи, посвященной победе на выборах, Трамп назвал ее "Снежной королевой", имея в виду ее самообладание.

Также потенциальными членами будущей администрации Трампа называют миллиардера Илона Маска и Роберта Кеннеди-младшего.

Сенатор от Флориды Рик Скотт, возможно, станет главой большинства в Сенате — его кандидатуру уже поддержали Маск и другие.

Никки Хейли и Майк Помпео, работавшие в первой администрации Трампа, не войдут в новую команду, заявил избранный президент.

Кто такой Том Хоман?

Том Хоман. Фото: Pool/Getty Images

Роль Хомана недаром неофициально называется "царь границ": он будет отвечать за безопасность границ и депортационную политику — важнейшие темы предвыборной кампании Трампа.

62-летний Том Хоман, бывший офицер полиции, играл важную роль в первой администрации Трампа как исполняющий обязанности директора Миграционной и таможенной полиции.

Он ушел в отставку в 2018 году, но продолжил поддерживать жесткий курс Трампа по вопросам миграции. Он выступал за разлучение детей-мигрантов с их родителям, чтобы удержать потенциальных мигрантов от попыток нелегального пересечения границы. Хоман также говорил, что политики, поддерживающие идею "безопасных гаваней" для мигрантов, должны быть привлечены к ответственности.

Хоман — приглашенный научный сотрудник консервативного фонда Heritage, опубликовавшего "Проект 2025", который был воспринят как wish list второго срока Трампа. Сам Трамп дистанцировался от этой организации.

Кто такая Элиз Стефаник?

Элиз Стефаник. Фото: Bloomberg/Getty Images

В 2014 году Стефаник стала самой молодой женщиной, избранной в Конгресс — тогда ей было 30 лет. Она продолжает представлять 21-й район Нью-Йорка.

В начале своей политической карьеры Стефаник придерживалась умеренных взглядов и критиковала Трампа, но позже стала его активной сторонницей.

В заявлении для New York Post Трамп назвал ее "невероятно сильным, жестким и умным борцом за идею America First".

Роль представителя в ООН — ключевая для глобальной кооперации и безопасности. Стефаник будет представлять США в ООН во время активной фазы конфликтов в Украине и на Ближнем Востоке.