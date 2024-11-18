Маск прокомментировал разрешение США бить ATACMS по России

Илон Маск прокомментировал сообщения СМИ о разрешении президента США Джо Байдена использовать Украине дальнобойное оружие, передает NUR.KZ.

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Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что действующий президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американское дальнобойное оружие для ударов вглубь России.

Один из пользователей соцсети Маска Х отреагировал на решение американского правительства, заявив, что "либералы любят войну" и что "она способствует увеличению большого правительства".

"Правда", - ответил Маск в соцсети Х.

Отметим, что официального подтверждения информации о разрешении администрацией США Украине бить дальнобойными ракетами вглубь России нет. Американские СМИ пишут, что в Белом доме отказались комментировать информацию.

Между тем представитель переходной команды Трампа прокомментировал информацию о решении Байдена. По его словам, Трамп может подвергнуть пересмотру решение своего предшественника об ударах американским оружием вглубь территории России.

Добавим, что после выборов президента США, на которых победил Трамп, сообщалось, что администрация Байдена планирует направить на помощь Украине 6 млрд долларов до прихода администрации Трампа.