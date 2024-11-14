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Глава Евродипломатии призвал Евросоюз к милитаризации в свете победы Трампа

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Жозеп Боррель
Жозеп Боррель. Фото: Dursun Aydemir / Anadolu/Bloomberg / Getty Images

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, выступая в Европарламенте, призвал Европу "взять судьбу в свои руки" в сфере безопасности и "играть военную роль", передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

"Позвольте мне вам сказать, что Европейский союз — это не экономический союз, или это не просто экономический союз. У нас есть стратегический план, одобренный всеми странами, которому нужно следовать, реализовывать и развивать в рамках следующего мандата.

Избрание Трампа должно послужить тому, чтобы мы ясно осознали необходимость укрепления нашей безопасности, взять свою судьбу в свои руки", — заявил Боррель.

Он отметил, что Евросоюз не является альтернативой НАТО, который отвечает за вопросы безопасности, а дополняет блок, отвечая в том числе за производство боеприпасов.

Помимо этого, Боррель призвал продолжать поддерживать Украину и "избежать дипломатического решения, которое маргинализирует Украину и нас тоже".

По словам главы дипломатии ЕС, Вашингтон оказывает на 25% больше военной помощи Киеву, поэтому прекращение этой поддержки, которого опасаются в союзе после прихода Трампа, "потребует значительных финансовых и промышленных усилий" от Евросоюза.

Напомним, ранее президент Франции Макрон и премьер-министр Британии Стармер заявили, что Франция и Великобритания будут поддерживать Украину столько, сколько понадобится в ее противостоянии российской агрессии, независимо от смены власти в США.

Добавим, что после своего избрания Дональд Трамп уже поговорил с Зеленским по телефону. В администрации президента Украины заявили, что разговор прошел "тепло и приятно".

Еще до выборов Трамп заявлял, что в случае прихода к власти он намерен начать свою работу с урегулирования конфликта в Украине.

А в начале сентября Трамп заявил, что власти Украины скрывают настоящее число погибших в результате конфликта с Россией. Он в очередной раз заверил, что в случае избрания его президентом он гарантированно заключит соглашение о прекращении войны в Украине.

После этого Дональд Трамп впервые назвал президента Украины Владимира Зеленского "лучшим торговцем в истории". Тогда он высказал мнение, что Зеленский хочет, чтобы победу на выборах одержала кандидат от демократов Камала Харрис, поскольку Украина получает от них финансовую помощь.

Через несколько дней после этого Трамп и Зеленский встретились в Нью-Йорке. Подробности той встречи сообщала Русская служба Би-би-си.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2187084-glava-evrodiplomatii-prizval-evrosoyuz-k-militarizacii-v-svete-prihoda-trampa/

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