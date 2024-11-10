Масштабная атака беспилотников на Москву: в России сообщили о пострадавших

В России уничтожили 32 беспилотника, которые летели на Москву. Из-за массовой атаки в столице страны работу приостановили аэропорты, есть пострадавшие.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сегодня один за другим публиковал сообщения о сбитых беспилотниках, которые, по его словам, летели на Москву. По последним данным, всего было уничтожено 32 беспилотника в округах Домодедово, Раменское и Коломна

Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Андрей Воробьев, в Раменском после падения беспилотников загорелись 2 дома в поселке Становое.

"От осколков пострадала 52-летняя женщина, ее госпитализировали в больницу с ожогами лица, шеи и рук - состояние средней тяжести, сейчас она в реанимации", - написал он.

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Как пишет РБК, аэропорты Домодедово и Жуковский перестали принимать и отправлять рейсы, а позже полеты ограничили и в Шереметьево.

По данным ТАСС, в подмосковном поселке Софьино Раменского городского округа загорелись два автомобиля.

По информации РИА Новости, на момент публикации в Раменском и Жуковском округах была отменена опасность БПЛА.