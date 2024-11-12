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Макрон и Стармер пообещали "непоколебимую" поддержку Украине после победы Трампа

Опубликовано:

Эмманюэль Макрон и Кир Стармер
Эмманюэль Макрон и Кир Стармер. Фото: Ludovic Marin / POOL /AFP via Getty Images

Франция и Великобритания будут поддерживать Украину столько, сколько понадобится в ее противостоянии российской агрессии, заявили президент Эмманюэль Макрон и британский премьер-министр Кир Стармер на встрече в Париже.

Стармер приехал во Францию, чтобы принять участие в мероприятиях, посвященных годовщине окончания Первой мировой войны. В понедельник после церемонии у Могилы Неизвестного солдата в Париже лидеры двух стран обсудили дальнейшую тактику в отношении войны в Украине, а также методы борьбы с нелегальной миграцией через Ла-Манш.

В заявлении Елисейского дворца говорится, что оба лидера подтвердили свою приверженность «непоколебимой» поддержке Украины.

Чего ждать от Вашингтона?

Встреча европейских лидеров проходит на фоне смены власти в США, где новым президентом избран Дональд Трамп.

Ранее Трамп заявлял, что в случае избрания положит конец войне за один день, но не объяснял, как именно, а после победы на выборах сказал, что США не станут помогать Украине отвоевывать ее территории.

В заявлении Даунинг-стрит говорится, что в ходе встречи, в частности, обсуждалось, как наилучшим образом укрепить позиции Украины перед предстоящей зимой.

Киев просит Британию и Францию дать украинской армии разрешение наносить их крылатыми ракетами Storm Shadow/Scalp удары вглубь российской территории. Однако ясности в этот вопрос встреча в Париже не внесла.

Пока Макрон и Стармер действуют с оглядкой на Джо Байдена, который тоже до сих пор не снял запрет на удары американскими ракетами по целям в глубине территории России. И США, и европейские союзники объясняют этот запрет тем, что опасаются эскалации конфликта.

Однако с приходом в Белый дом Дональда Трампа европейская тактика может измениться. Многие в Брюсселе считают, что при Трампе изменится не только подход США к войне в Украине, но и расклад внутри НАТО.

По личному приглашению Макрона

Кир Стармер приехал в Париж по случаю Дня перемирия (так этот день называется во Франции) по личному приглашению Эмманюэля Макрона и стал первым после Уинстона Черчилля в 1944 году британским лидером, принявшим участие в церемонии на Елисейских полях.

Обычно британские лидеры приезжают на мероприятия во Францию в День Д — день высадки союзников в Нормандии, а День поминовения павших в обеих мировых войнах (так 11 ноября называют в Британии) отмечают на церемониях в своей стране.

Эммануэль Макрон отметил, что между Францией и Великобританией уже 120 лет существуют взаимоотношения «сердечного согласия», и это открывает путь к более тесному дипломатическому сотрудничеству между странами.

Стармер и Макрон возложили венок к памятнику Черчиллю в Париже, затем приняли участие в смотре войск у Триумфальной арки, после чего отправились в Елисейский дворец обсуждать ситуацию в Европе и мире.

Кроме Украины, они говорили о перспективах дальнейших отношений между Великобританией и ЕС, о ситуации в секторе Газа и методах борьбы с нелегальными мигрантами, пересекающими Ла-Манш в поисках убежища в Британии.

Расходы на европейскую оборону

В минувшие выходные газета Washington Post сообщила, что 7 ноября Трамп поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным и обсудил войну в Украине,

Кремль отрицает, что такой разговор состоялся, и назвал публикацию WP «чистой выдумкой».

По словам министра обороны Великобритании Джона Хили, если сообщения о звонке верны, «то президент Трамп совершенно прав, предостерегая Путина от эскалации ситуации в Украине».

В интервью программе BBC Breakfast он сказал, что Британия увеличила объемы помощи Украине, и он ожидает того же от Соединенных Штатов.

«Мы [Британия] ускорили доставку помощи, и сейчас мы тратим больше на Украину и поддерживаем Украину больше, чем когда-либо», — сказал Хили.

В совместном заявлении Великобритании и Франции говорится, что поддержка Украины в войне против России имеет большое значение, поскольку речь идет о защите всей Европы.

Ранее Трамп призывал страны-члены НАТО увеличить расходы на собственную оборону и меньше полагаться на США. Он заявлял, что он бы позволил агрессорам, таким как Россия, делать все, что они захотят, с теми, кто не хочет сам позаботиться о своей обороноспособности.

Брайан Ланц, один из политтехнологов президентской кампании Трампа 2024 года, заявил в комментарии Би-би-си, что президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо реально смотреть на вещи и, в частности, признать, что Украине вряд ли удастся вернуть Крым.

В воскресенье британский заместитель министра финансов Даррен Джонс заявил в эфире BBC One, что правительство планирует увеличить расходы на оборону с 2,3% до 2,5% ВВП, но как быстро это может произойти, пока неясно.

Ситуация в Украине
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2186022-makron-i-starmer-poobeshchali-nepokolebimuyu-podderzhku-ukraine-posle-pobedy-trampa/

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