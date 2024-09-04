"Они врут": Трамп обвинил Украину в сокрытии количества погибших на войне

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что власти Украины скрывают настоящее число погибших в результате конфликта с Россией, передает NUR.KZ со ссылкой на "Страна.ua".

Соответствующее заявление Трампа прозвучало в подкасте блогера Лекса Фридмана.

"Эта война не должна была произойти. Но она случилась. И сейчас сложнее договориться, чем это было в начале. Миллионы людей погибли. И это число будет только увеличиваться. Количество смертей будет выше, чем люди могут себе представить.

Если посмотреть на разрушение зданий по всей Украине, их число будет еще выше. Они врут, когда называют числа сейчас, пытаются сделать их небольшими. Разрушили здание длиной в два квартала – это довольно-таки большие здания. И говорят, что один человек получил незначительные ранения. Нет, нет, было убито много людей. И в этих зданиях есть люди, и у них нет никакого шанса. Как только они начинают разрушаться, нет никакого шанса", – заявил Трамп.

Кандидат в президенты в очередной раз заявил, что в случае избрания его президентом он гарантированно заключит соглашение о прекращении войны в Украине.

"У меня есть очень точный план, как остановить Украину и Россию. И у меня есть определенная идея, может быть, не план, но идея по Китаю... Но я не могу раскрыть вам эти планы, потому что если я раскрою вам эти планы, я не смогу их использовать, они станут безуспешными" – сказал он.

Напомним, в марте текущего года мы писали, что экс-глава США Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин начал военную операцию в Украине, так как не уважает Джо Байдена.

А в недавнем интервью Илону Маску Трамп признался, что рассчитывает в случае своего переизбрания вновь "поладить" с Владимиром Путиным. Он также рассказал, что предостерегал Путина от каких-либо наступательных действий в отношении Украины.

Помимо этого, что ранее Трамп заявил, что в случае прихода к власти он намерен начать свою работу с урегулирования конфликта в Украине.

Добавим также, накануне стало известно, что Россия нанесла ракетный удар по учебному центру ВСУ в Полтаве. В офисе генерального прокурора Украины заявили, что в результате удара погиб 51 человек и более 200 ранены.