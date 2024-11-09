Трамп "тепло и приятно" поговорил с Зеленским вместе с Маском. Что известно

В среду избранный президент США Дональд Трамп провел с Владимиром Зеленским телефонный разговор, в котором также принимал участие глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, подтвердили источники Би-би-си в администрации президента Украины.

Первым об участии Маска в переговорах Трампа с Зеленским в пятницу вечером сообщило американское издание Axios. Затем эти сведения подтвердили и другие СМИ.

По данным источников Axios, детально знакомых с ходом разговора, для Зеленского несколько неожиданными две вещи стали: факт присутствия в разговоре Маска и обнадеживающее для Киева содержание переговоров.

Как пишут авторы публикации в Axios, во время 25-минутного разговора Зеленский поздравил Трампа с победой, а избранный президент ответил, что продолжит поддерживать Украину, но в детали углубляться не стал.

Три источника Axios сказали, что, по ощущениям Зеленского, разговор прошел хорошо и не оправдал его самых тревожных опасений по поводу победы Трампа. Как выразился один из собеседников Axios, "чувства отчаяния у Зеленского разговор не оставил».

Маск, со своей стороны, также пообещал, что продолжит поддержку Украины путем предоставления ей доступа к терминалам спутниковой связи Starlink. В прошлом он высказывался об этом в нейтральном ключе. Комментировать утверждения источников о содержании разговора Маск отказался.

Тот факт, что Зеленский говорил с Маском вместе с Трампом, подтвердил источник Би-би-си в Офисе президента Украины. «Президент Трамп как раз был с Илоном и передал ему трубку, президент Зеленский поблагодарил за „Старлинки“», — сообщил источник.

На вопрос о настроении во время разговора источник ответил, что было «нормальное, рабочее настроение, хороший разговор».

Собеседник Би-би-си отметил, что с Маском Зеленский общался недолго, а в основном говорил с Трампом, и этот разговор продолжался около получаса.

«Это был не такой разговор, чтобы обсуждать очень содержательные вещи, но в целом очень теплый и приятный», — сообщил источник.

Как говорит один из собеседников издания Axios, Зеленский считает позитивным знаком тот факт, что звонок произошел так быстро после победы Трампа на выборах.

Илон Маск стал одним из самых горячих сторонников Трампа и всеми силами пытался помочь ему во время предвыборной кампании. Не исключается, что он может сыграть важную роль и в новой администрации Белого дома.

Что Трамп говорил об Украине и о чем сообщают источники?

Зеленский встречался с Трампом в Нью-Йорке в сентябре. С тех пор его помощники поддерживают связь с окружением Трампа, который публично за это время не раз высказывался об Украине и ее президенте критически.

Трамп обещает закончить войну в Украине в течение суток, но не уточняет, как именно он намерен это сделать. Его критики опасаются, что новый президент может попытаться склонить Киев к миру на невыгодных условиях, в том числе — к территориальным уступкам.

Один из источников Axios говорит, что приватно украинские представители слышат нечто другое. «Ничего из того, что Зеленский и его помощники слышали от Трампа и его команды в приватной обстановке, не было тревожным и не заставляло нас чувствовать, что расплачиваться за все придется именно Украине», — цитирует Axios свой источник.

По сведениям трех источников Axios, Трамп в числе прочего сказал Зеленскому: «Я обещаю, что вы будете мной довольны».

После президентских выборов Зеленский сообщил, что провел с ним «прекрасный телефонный разговор» и «поздравил его с исторической и убедительной победой».

«Мы договорились поддерживать тесный диалог и развивать наше сотрудничество. Сильное и нерушимое лидерство США — жизненно важно для мира и для справедливого мира», — сказал он.

Илон Маск и война в Украине

Сразу после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году Маск поддержал Украину и предоставил украинскому правительству доступ к своей системе спутникового интернета Starlink, что вызвало возмущение в РФ.

Партия терминалов Starlink прибыла в Украину уже в начале марта — после того, как украинский министр цифровой трансформации Михаил Федоров обратился к главе SpaceX с просьбой подключить страну к спутниковому интернету.

Для украинских военных терминалы Starlink имели критическую значимость в условиях потери сотовой связи и интернета.

После февраля 2022 года Маск также начал активные интернет-баталии в соцсетях с Кремлем. В частности, 14 марта он опубликовал твит, в котором напрямую предложил Владимиру Путину дуэль.

«Этим я бросаю вызов Владимиру Путину на поединок. Ставка — Украина», — написал американский бизнесмен на английском. И затегав официальный аккаунт Кремля, уже на русском добавил: «Вы согласны на этот бой?»

Однако вскоре он вызвал возмущение украинцев — после того, как в октябре 2022 года решил поделиться в сети своими размышлениями о том, как достичь мира в Украине, и мнением о возможных вариантах завершения войны.

В числе его предложений было проведение нового референдума на оккупированных Россией территориях под эгидой ООН, передача Крыма России и обеспечение его водоснабжением. Украине Маск предлагал получить нейтральный статус.

Маск также выложил карту голосования на выборах в Украине в 2012 году и заявил, что «большинство Украины однозначно хочет быть частью Украины, но некоторые восточные части имеют российское большинство и предпочитают Россию».

Позже компания SpaceX ограничила возможности использовать сеть Starlink в военных целях — как писал Илон Маск, «мы не позволяем применять Starlink в дальних ударах дронами».

Наряду с другими шагами Маска, в частности, с его планом по мирному урегулированию, это дало основания обвинить бизнесмена в связях с Россией и попытках легитимизировать аннексию украинских территорий.

Маск подобные утверждения всегда отвергал.