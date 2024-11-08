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Армия обороны Израиля сообщила об уничтожении туннелей ХАМАС

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Солдаты Израиля
Солдаты Израиля. Фото: Mostafa Alkharouf/Anadolu Agency via Getty Images

Армия обороны Израиля сообщила об уничтожении двух обширных подземных туннелей ХАМАС. Также говорится о ликвидации нескольких членов данной группировки, передает NUR.KZ.

"Войска ЦАХАЛа на юге Газы обнаружили и уничтожили два обширных террористических туннеля и ликвидировали террористов, причастных к массовому убийству 7 октября", - сообщается в официальном Telegram-канале Армии обороны Израиля.

Отмечается, что при совершении операции израильские солдаты обнаружили и уничтожили два подземных штурмовых туннеля общей протяженностью более двух километров.

"Туннельные маршруты включали около 20 выходных шахт, некоторые из которых были заминированы, а внутри находилось оружие", - говорится в сообщении.

В ходе операции солдаты Израиля столкнулись с несколькими членами ХАМАС, которые выходили из туннеля. Они, как сообщается, были ликвидированы.

Напомним, 7 октября прошлого года Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС. Во всем Израиле ввели режим ЧП и заявили о переходе страны в состояние войны. 21 октября сообщалось о полной блокаде Газы с израильской стороны.

В начале ноября этого года Армия обороны Израиля объявила о ликвидации в секторе Газа главы отдела национальных связей ХАМАС, обладавшего "полномочиями руководить терактами". Перед этим в группировке "Хезболла" выбрали генерального секретаря.

Одновременно с этим премьер-министр Биньямин Нетаньяху уволил министра обороны Йоава Галланта, указав на "кризис доверия", развившийся между ними.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2184710-armiya-izrailya-soobshchila-ob-unichtozhenii-tunneley-hamas/

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