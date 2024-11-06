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Протесты начались в Тель-Авиве из-за увольнения министра обороны Израиля (фото, видео)

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Беспорядки в Тель-Авиве
Беспорядки в Тель-Авиве. Фото: Anadolu/Getty Images

В Тель-Авиве вспыхнули акции протеста из-за увольнения министра обороны Йоава Галанта - люди перекрыли движение на шоссе и устраивают поджоги, передает NUR.KZ со ссылкой на The Times of Israel.

Как сообщает издание, протестующие вышли на шоссе Аялон в Тель-Авиве, блокируя движение и устраивая поджоги в знак протеста против увольнения министра обороны Йоава Галанта в разгар войны.

Беспорядки в Тель-Авиве
Беспорядки в Тель-Авиве. Фото: Anadolu/Getty Images

Отмечается, что среди тех, кто участвует в протестах, есть и члены семей заложников, захваченных ХАМАС, которые "обвиняют Нетаньяху в политических играх и в том, что он подвергает опасности их близких".

Беспорядки в Тель-Авиве
Беспорядки в Тель-Авиве. Фото: Anadolu/Getty Images

Накануне стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уволил министра обороны Йоава Галанта, указав на "кризис доверия", развившийся между ними, сообщила канцелярия премьера.

На место Галанта, считавшегося одним из "умеренных голосов" в кабинете, где доминируют ультраправые, Нетаньяху назначил Исраэля Каца, до сих пор занимавшего пост министра иностранных дел.

Позже Йоав Галант, которого сняли с поста министра обороны Израиля, выступил с обращением к гражданам страны.

В обращении Галант заявил, что основными причинами его отставки стали разногласия с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по вопросам призыва в армию ультраортодоксальных евреев, способов освобождения заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС на территории сектора Газа, и создания государственной следственной комиссии для расследования событий 7 октября 2023 года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2183549-protesty-nachalis-v-tel-avive-iz-za-uvolneniya-ministra-oborony-izrailya-foto-video/

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