"Не имеет значения": лидер "Хезболлы" высказался о выборах президента США

Новый генеральный секретарь "Хезболлы" Наим Касем высказался о выборах президента США и заявил, что это событие не повлияет на политику движения, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

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По данным издания, новый генеральный секретарь Хезболлы" Наим Касем отрицает значение президентских выборов на действия движения.

"Даже сейчас мы не основываем наши ожидания на американских выборах, на том, победит Харрис или Трамп. Это не имеет для нас значения. Мы не рассчитываем, что Нетаньяху (премьер-министр Израиля - прим. ред.) на этом остановится. Мы рассчитываем лишь на успехи на поле боя. Мы заставим Израиль осознать, что они терпят поражение - и это поражение помешает Израилю достичь своих целей", - сказал Касем.

По его словам, "Хезболла" намерена не просить, а принудить Израиль к прекращению огня.

"Все остальные факторы, наряду с энтузиазмом Нетаньяху и его верой в то, что он может чего-то добиться, бесполезны", - сказал Касем.

28 сентября в ЦАХАЛ заявили о ликвидации лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы. Вместе с ним погибли и другие лидеры движения. После этого новым генеральным секретарем ливанской группировки "Хезболла" был избран Хашем Сафи ад-Дин.

Однако в октябре армия обороны Израиля сообщила о ликвидации преемника Насраллы в "Хезболле" Хашима Сафи ад-Дина. Он был убит 4 октября.

В конце октября стало известно, что законодательный совет ливанского движения "Хезболла" избрал Наима Касема новым генеральным секретарем.

Напомним, недавно в США состоялись 60-е выборы президента страны, по итогам которых Дональд Трамп набрал необходимое количество голосов для победы.