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Новости русской службы Би-би-си

Восьмой российский генерал погиб в Украине. Его обвиняли в создании пыточного лагеря

Опубликовано:

Военный на улице Киева
Военный в Киеве. Иллюстративное фото: Chris McGrath/Getty Images

В среду в Украине был убит генерал-майор вооруженных сил России Павел Клименко. Обстоятельства его смерти пока уточняются. Это уже восьмой российский генерал, погибший в ходе вторжения России в Украину.

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Клименко командовал 5-й донецкой мотострелковой бригадой. Это подразделение было создано на базе батальона «Оплот» в 2014 году властями самопровозглашенной ДНР при участии России. В 2023 году бригада, как и большинство военных формирований, созданных на оккупированных территориях Украины, вошла в состав вооруженных сил России.

Смерть генерала в разговоре с Би-би-си подтвердил его близкий родственник. Первое сообщение о гибели военного появилось в провоенном паблике «Донбасс — сердце России».

Клименко обвиняли в создании пыточного лагеря в Донецке, где, по сообщениям СМИ и родственников жертв, российских солдат пытали и отнимали у них жалование. Бывшие подчиненные генерала также обвиняли его в отправке солдат на «мясные штурмы».

Генерал со зловещей репутацией

Клименко родился в Ставропольском крае, закончил Санкт-Петербургское высшее общевойсковое командное училище и после его окончания получил назначение в полк морской пехоты Черноморского флота. В конце 1990-х годов Клименко воевал в Чечне, а после служил на большом десантном корабле, принимал участие в морском походе по Средиземному морю и стратегических учения на Балтийском море. Генеральские погоны он получил в мае 2024 года.

Согласно расследованию издания ASTRA (признанного в России иноагентом), Клименко организовал пыточный лагерь для российских военнослужащих на территории заброшенной Петровской шахты в оккупированном Донецке.

По данным ASTRA, с разрешения Клименко его подчиненные под пытками вынуждали других солдат отдавать командирам свое жалование и выплаты за ранения.

Донецкие правозащитников сообщали, что командование 5-й бригады, которой командовал генерал, оформляло доверенности на своих приближенных и забирало себе выплаты даже за гибель солдат. Также, по словам родственников погибших, больных мобилизованных вместо лечения отправляли на передовую для участия в штурмах.

Родственники погибших солдат продолжают оставлять десятки комментариев под постом о смерти генерала, обвиняя его в преступлениях и гибели своих близких.

«Моего сына, со смертельным диагнозом, эта … отправила в штурм, как только узнал, что ребенок подал документы на ВВК [военно-врачебную экспертизу]. Держали в подвале, как скот, забрали телефоны, в туалет под автоматом водили», — говорится в одном из комментариев.

Россия не комментировала обвинения в адрес Клименко.

Мобилизованный инвалид и запытанный американец

Одна из наиболее известных историй о пытках в 5-й бригаде — это история мобилизованного учителя музыки Владимира Фролова из оккупированной Макеевки.

В 2014 году Владимир, которому тогда было 19 лет, был ранен во время столкновений пророссийских сепаратистов с украинскими военными. Одна пуля застряла в животе, вторая в бедре, третья — попала в пах. В итоге он получил третью группу инвалидности.

В 2022 году Владимир работал учителем музыки, но его мобилизовали на фронт, в случае отказа пригрозив отрубить пальцы. Он был ранен, но после сложной операции в госпитале Североморска музыканта снова отправили на фронт — прямо на костылях.

«Его держали на яме, потом в подвале. После того, как узнали, что ему нужно лечение, сразу кинули его в штурм, и убили его потом — бросили на смерть, он медленно умирал… Свои хуже чужих», — цитировало издание ASTRA родственников Фролова. По их словам, из-за следов пыток мужчину пришлось хоронить в закрытом гробу.

Второе громкое дело подчиненных Клименко — это убийство гражданина США Рассела Бентли, бывшего участника войны в Донбассе. Американец пропал в Донецке в апреле 2024 года. Позже выяснилось, что его остановили на улице четверо солдат из бригады Клименко и увезли на допрос.

По версии следствия, Бентли умер от пыток, после чего его труп подорвали тротиловой шашкой и увезли подальше, чтобы скрыть преступление.

Суда по делу об убийстве американца пока не было, но его жена считает, что все четверо военных, обвиняемых в смерти ее мужа, подпишут новый контракт с российской армией, уйдут на фронт и избегут наказания.

Восемь погибших генералов

Клименко стал восьмым российским генералом, погибшим после начала российского полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

В первые месяцы вторжения погибли четыре генерала — Андрей Суховецкий, Владимир Фролов, Канамат Боташев и Роман Кутузов. Затем ровно год подтвержденных потерь в высшем звене российских офицеров не было.

Новые потери российские генералы стали нести с июня 2023 года — по времени это совпало с началом украинского контрнаступления.

С лета до конца ноября погибли еще два генерала — начальник штаба 35-й общевойсковой армии России генерал-майор Сергей Горячев и заместитель командующего Южным военным округом генерал-лейтенант Олег Цоков.

В ноябре 2023-го погиб заместитель командующего 14-м армейским корпусом генерал-майор Владимир Завадский.

Кроме того, с начала войны украинские источники сообщали о гибели еще семи российских генералов.

Но по меньшей мере трое из них — Магомед Тушаев, Виталий Герасимов и Андрей Мордвичев — оказались живы. Би-би-си удостоверилась, что все три этих генерала периодически появляются на видеозаписях и продолжают участвовать в боевых действиях на территории Украины.

Захоронения или дополнительные подтверждения гибели других упоминавшихся в украинских СМИ генералов также не были обнаружены.

Но даже восемь генералов - это существенные потери для высшего офицерского корпуса. По мнению экспертов, гибель генералов может быть связана с особенностями устройства российской армии. Например, на первом этапе вторжения из-за повсеместных проблем налаживанием защищенных каналов связи и логистикой генералам приходилось лично присутствовать близко к передовой, чтобы следить за обстановкой и отдавать приказы, оперативно реагируя на изменение обстановки, что повышало их шансы быть убитыми.

Позже генералы стали также погибать из-за точных попаданий артиллерийских систем дальнего радиуса действия, поставленных Украине западными партнерами.

Ольга Ившина

Би-би-си

Ситуация в Украине
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2184695-vosmoy-rossiyskiy-general-pogib-v-ukraine-ego-obvinyali-v-sozdanii-pytochnogo-lagerya/

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