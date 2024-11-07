Зеленский: Нам нужно оружие, а не поддержка в переговорах

Президент Украины выступил на саммите Европейского политического сообщества в Будапеште и заявил, что его стране "нужно достаточное количество оружия, а не поддержка в переговорах".

По данным "Европейской правды", Владимир Зеленский призвал партнеров предоставить Украине больше оружия, а не "подталкивать к переговорам с Россией".

"Мы защищаемся не от российских слов, а от российских атак. Поэтому нам нужно достаточное количество оружия, а не поддержка в переговорах", - подчеркнул он.

По словам Зеленского, Владимир Путин "думает только о войнах".

"Объятия с Путиным не помогут. Некоторые из вас обнимаются с ним уже 20 лет, и все становится только хуже. Он думает только о войнах и не изменится. Только давление может поставить его в рамки", - добавил Зеленский.

Он также выразил благодарность партнерам.

"Позвольте мне подчеркнуть: эта война происходит на украинской земле. Украина благодарна за всю поддержку со стороны наших партнеров, мы открыты к любым конструктивным идеям для достижения справедливого мира для нашей страны.

Но именно Украина должна решать, что должно быть, а что - не должно быть на повестке дня для завершения этой войны", - подчеркнул Зеленский.

По данным РБК, Зеленский также сообщил, что Украина не нуждается в помощи союзников в организации переговоров с Россией: Киев намерен сам решить, когда они начнутся.

Зеленский подчеркнул, что концепция "мир благодаря силе" уже не раз доказывала свою реалистичность и эффективность, и сейчас "она необходима снова". По его словам, Киеву удалось построить "четкую дипломатическую систему, способную подтолкнуть Россию к справедливому миру".

После победы Дональда Трампа на выборах президента мировые СМИ и эксперты рассуждают, чем это может обернуться для Украины.

Так, Русская служба Би-би-си писала, что исход дипломатии Трампа может быть непредсказуем. Трамп обещал остановить российское вторжение в Украину в случае своей победы на выборах и сделать это очень быстро, еще до принятия присяги в январе следующего года. При этом он отказывался говорить, как именно он этого добьется.

"Первый срок Трампа начался с попыток перезапустить отношения с Россией, а закончился новыми санкциями, высылкой 60 российских дипломатов и поставкой Украине противотанковых комплексов "Джавелин", - отмечали в службе Би-би-си.

Напомним, в ходе своего обращения по итогам борьбы за президентский пост Трамп заявил, что "намерен положить конец всем войнам".

А Владимир Зеленский сообщил о состоявшемся телефонном разговоре с Дональдом Трампом. Лидер Украины заявил, что "люди хотят уверенности, хотят свободы, нормальной жизни".