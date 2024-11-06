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"Он заслуживает этого": Глава UFC поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента США

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Дана Уайт и Дональд Трамп
Дана Уайт и Дональд Трамп: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента США, сообщает NUR.KZ со ссылкой на "Спорт-Экспресс".

Спортивный функционер выступил на сцене перед гражданами США.

"Это карма, дамы и господа, — заявил Уайт. — Никто не заслуживает этого больше, чем его семья. Вот что происходит, когда за тобой идет машина. Его не остановить. Он продолжает идти вперед. Он самый стойкий человек, которого я когда-либо встречал в своей жизни. Он заслуживает этого", - заявил Дана Уайт.

Сам Дональд Трамп является частым гостем турниров UFC и фотографируется с с файтерами промоушена.

Напомним, ранее Трампа с победой поздравил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2184077-on-zasluzhivaet-etogo-glava-ufc-pozdravil-donalda-trampa-s-pobedoy-na-vyborah-prezidenta-ssha/

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