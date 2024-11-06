"Он заслуживает этого": Глава UFC поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента США

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента США, сообщает NUR.KZ со ссылкой на "Спорт-Экспресс".

Спортивный функционер выступил на сцене перед гражданами США.

"Это карма, дамы и господа, — заявил Уайт. — Никто не заслуживает этого больше, чем его семья. Вот что происходит, когда за тобой идет машина. Его не остановить. Он продолжает идти вперед. Он самый стойкий человек, которого я когда-либо встречал в своей жизни. Он заслуживает этого", - заявил Дана Уайт.

Сам Дональд Трамп является частым гостем турниров UFC и фотографируется с с файтерами промоушена.

Напомним, ранее Трампа с победой поздравил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

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