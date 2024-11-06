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"Как Трамп сделал это - опять": журнал Time опубликовал обложку с победителем выборов

Опубликовано:

Обложка журнала Time
Обложка журнала Time. Фото: time.com

Редакция журнала Time опубликовала новую обложку следующего выпуска издания - с Дональдом Трампом во время его выступления с победной речью, передает NUR.KZ.

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Анонсированная обложка нового выпуска журнала появилась на сайте Time и в соцсетях журнала.

На ней - фотография Дональда Трампа, сделанная во время его выступления с победной речью ночью 6 ноября. Заголовок гласит: "Избранный президент Дональд Трамп".

В соцсети Х представители журнала подписали публикацию словами "Как Трамп сделал это - опять".

"Это был момент, о котором он мечтал четыре года. 6 ноября в 2:24 Дональд Трамп вышел на сцену бального зала Флориды в окружении советников, партийных лидеров, семьи и друзей. К тому времени стало ясно, что избиратели вернули его к власти. Глядя на море сторонников в красных кепках, Трамп наслаждался почти несомненным триумфом", - так описали момент, запечатленный на фото, авторы статьи.

По их словам, то, как 78-летний Трамп смог переизбраться, войдет в книги по истории.

Выбор Америки уже можно проследить по некоторым ключевым решениям, пишут они.

"Для главных помощников Трампа тезис предвыборной кампании можно было бы резюмировать простым лозунгом: "Максимально использовать мужчин и удерживать женщин".

Это означало упор на экономику и иммиграцию, что Трамп делал неустанно.

Это означало отвлечение внимания от хаоса его первого срока на посту президента, от введенных им запретов на аборты и его нападок на американскую демократию четыре года назад.

Это означало кампанию, которая опиралась на недовольство разочарованных избирателей и извлекала выгоду из культурных разногласий", - говорится в статье.

Авторы отмечают, что результат - победу в выборах - "можно приписать уникальной фигуре, чье возвращение в Белый дом проследило политическую дугу, не похожую ни на одну другую за 250 лет американской истории".

Трамп покинул свой пост в 2021 году, став изгоем после того, как подстрекал толпу сторонников разграбить Капитолий США в конце попытки отменить свое поражение на выборах. Три года спустя он добился беспрецедентного политического возвращения.

Трамп без особых усилий разгромил своих соперников-республиканцев, вынудил президента Джо Байдена выйти из гонки и одержал убедительную победу над вице-президентом Камалой Харрис - победу, которая превзошла практически все ожидания, заявляют авторы.

Напомним, по данным американских СМИ, Трамп набрал достаточное количество голосов для победы на выборах. По подсчетам ведущих изданий, у него уже более 270 голосов выборщиков - а победу, по правилам, одерживает тот, кто преодолеет этот порог.

Избранным главой США Трампа уже объявили в Палате представителей США.

Сам Дональд Трамп уже заявил о своей победе на выборах президента США. Своим сторонникам во Флориде он пообещал "золотой век Америки".

А также получил первые поздравления от мировых лидеров: в соцсетях Трампа поздравили президент Сальвадора, премьер-министр Венгрии, президенты Франции, Венгрии и Украины. Также поздравления выразили премьеры Италии и Израиля, глава Еврокомиссии, президенты Турции, Польши, Грузии.

Касым-Жомарт Токаев также направил поздравление Дональду Трампу по случаю его убедительной победы на президентских выборах в США.

Глава государства выразил уверенность в поступательном развитии двустороннего сотрудничества в области безопасности, нераспространения ядерного оружия и инвестиционной сфере и пожелал Трампу успешной деятельности на благо процветания американского народа, обеспечения глобальной стабильности и безопасности.

Отметим, что инаугурация следующего президента Соединенных Штатов состоится 20 января 2025 года перед зданием Капитолия в Вашингтоне. Избранный глава государства станет 47-м по счету.

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Президентские выборы в США
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2184005-kak-tramp-sdelal-eto-opyat-zhurnal-time-opublikoval-oblozhku-s-pobeditelem-vyborov/

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