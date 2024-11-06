CNN опубликовал первые результаты экзитпола выборов президента в США

Телеканал CNN опубликовал предварительные результаты общенационального экзитпола на президентских выборах этого года, передает NUR.KZ.

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Согласно данным экзитполов, примерно 46% избирателей положительно относятся к вице-президенту Камале Харрис, но не к бывшему президенту Дональду Трампу, в то время как немного меньше — около 42% — положительно относятся к Трампу, но не к Харрис.

Около 8% избирателей в стране отрицательно относятся к обоим кандидатам, что на один пункт выше, чем в 2020 году.

Почти половина избирателей говорят, что Трамп, но не Харрис, слишком радикален, в то время как около 36% говорят, что только Харрис слишком радикальна, 8% говорят, что оба кандидата слишком радикальны, а 5% — что ни один из них.