"Это очень опасно". Мадуро выступил с предупреждением перед выборами в США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выступил с заявлением перед грядущими выборами в США. Он заявил о недоверии к кандидатам в президенты, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

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Своим мнением глава Венесуэлы поделился в эфире своей телепрограммы "С Мадуро +".

"Я считаю, что сейчас США находятся именно в неопределенности. Я думаю, что в данный момент американское общество больше ни в кого не верит, и это опасно, это очень опасно, потому что неопределенность оборачивается разочарованием, а от разочарования в таком обществе человек переходит к авантюрам, которые могут привести к фашистскому эксперименту, к войнам и так далее", - заявил Мадуро.

По словам Мадуро, кто бы ни победил в борьбе за президентское кресло в США, в интересах Венесуэлы и Латинской Америки – продолжать идти собственным путем и ни от кого не зависеть, чтобы обеспечить свое будущее.

"Кто бы ни вселился в Белый дом, будь то Трамп или Камала, в Венесуэле будет революционное правительство, боливарианское правительство, боливарианский народ, с которым им придется разговаривать, вести диалог, понимать друг друга, всегда по-хорошему.

Мы будем здесь, кто бы ни победил, мы не будем вмешиваться во внутренние дела США. Мы просто наблюдаем и придерживаемся нашего пути, который заключается в развитии и построении нашей страны", - добавил президент Венесуэлы.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент США Камала Харрис, Республиканскую – экс-президент Дональд Трамп.

Напомним, в конце июля в Венесуэле прошли выборы президента, победителем на которых был объявлен действующий глава государства Николас Мадуро. Оппозиция заявила, что результаты, как и на прошлых выборах в 2018 году, были подтасованы.

После этого в стране начались массовые протесты. Сотни людей вышли на улицы. Вчера сообщалось, что, по данным правозащитников, в столкновениях протестующих с полицией и военными погибли как минимум 11 человек.

Позже власти США заявили, что объявленные итоги выборов президента Венесуэлы не отражают "волю венесуэльского народа". Победителем в США считают лидера оппозиции Эдмундо Гонсалеса Уррутию.