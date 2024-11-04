10 причин, почему Трамп или Харрис могут выиграть выборы

До выборов президента США остался всего один день, и гонка зашла в тупик — как на национальном уровне, так и в самых важных "колеблющихся" штатах. Согласно опросам, разница в поддержке Дональда Трампа и Камалы Харрис близка к статистической погрешности, а значит оба могут получить на два или три процентных пункта больше — достаточно, чтобы с запасом выиграть выборы. Можно найти аргументы в пользу обоих кандидатов — почему они смогут мобилизовать избирателей в нужных местах и убедиться, что избиратели проголосуют.

Для начала посмотрим на историческую возможность того, что президент, однажды проигравший выборы, будет переизбран — впервые за 130 лет.

Трамп сможет победить, потому что...

1. Он не находится у власти

Экономика — главный приоритет избирателей. Хотя уровень безработицы невысок и фондовый рынок процветает, большинство американцев каждый день страдают от высоких цен.

После пандемии инфляция достигла уровней, не виданных с 1970-х годов. Это дает Трампу возможность задать вопрос: "А вам сейчас лучше, чем четыре года назад?"

В 2024 году избиратели по всему миру неоднократно голосовали против правящих партий — отчасти из-за высокой стоимости жизни после коронавируса. Избиратели в США тоже, судя по всему, жаждут перемен.

Только четверть американцев говорят, что удовлетворены тем, в какую сторону движется страна. Две трети не видят хороших экономических перспектив.

Харрис пытается быть "кандидатом перемен", но вице-президенту не удается дистанцироваться от непопулярного Джо Байдена.

2. Плохие новости его не задевают

Несмотря на последствия беспорядков на Капитолии 6 января 2021 года, череду обвинений и беспрецедентный уголовный процесс, на протяжении всего года поддержка Трампа стабильно держалась на уровне 40% и выше.

В то время как демократы и не поддерживающие Трампа консерваторы говорят, что он не пригоден к службе, большинство республиканцев соглашаются с бывшим президентом, когда он называет себя жертвой политической "охоты на ведьм".

Когда обе стороны настолько убеждены в своих позициях, Трампу нужно завоевать немного голосов не определившихся избирателей, у которых нет устоявшегося мнения о нем.

3. Его слова о нелегальной иммиграции находят отклик у избирателей

Помимо состояния экономики, решающей на выборах зачастую оказывается эмоционально заряженная тема.

Демократы надеются, что такой темой станут аборты, а Трамп делает ставку на иммиграцию.

Число стычек на границе побило при Байдене все рекорды, а приток иммигрантов затронул штаты, которые находятся вдали от границы. Так что опросы показывают, что в вопросе иммиграции избиратели больше доверяют Трампу — и дела у него идут куда лучше среди латиноамериканского населения, чем на прошлых выборах.

4. Намного больше избирателей без высшего образования, чем с научной степенью

Трамп привлекает избирателей, которые чувствуют себя забытыми и заброшенными. Это изменило американскую политику, превратив традиционных сторонников демократов, например, профсоюзных активистов, в республиканцев, и сделав защиту промышленности при помощи тарифов на импорт почти что нормой.

Если Трампу удастся привести на участки достаточно избирателей из сельских и пригородных районов колеблющихся штатов, это, возможно, позволит компенсировать потерю умеренных республиканцев с высшим образованием.

5. Трамп выглядит сильным человеком в нестабильном мире

Недоброжелатели Трампа говорят, что он подрывает союзников Америки, сближаясь с авторитарными лидерами.

Бывший президент, однако, считает непредсказуемость своей силой и обращает внимание на то, что пока он был в Белом доме, не началось ни одной большой войны.

Многие американцы по разным причинам недовольны тем, что США посылает миллиарды в Украину и Израиль, и считают, что при Байдене страна стала слабее.

Большинство избирателей, в особенности мужчины, которых Трамп обхаживал, например, в подкастах у Джо Рогана, считают его более сильным лидером, чем Харрис.

Харрис сможет победить, потому что...

1. Она не Трамп

Несмотря на преимущества Трампа, он остается очень поляризующей фигурой.

В 2020 году он получил рекордное число голосов в качестве кандидата от республиканцев, но проиграл, потому что оказалось, что на семь миллионов больше американцев поддерживают Байдена.

В этот раз Харрис играет на страхе, который вызывает возможное возвращение Трампа. Она называла его "фашистом" и угрозой демократии, обещая в то же время прекратить "драмы и конфликты".

Согласно июльскому опросу Reuters/Ipsos, четыре из пяти американцев считают, что страна выходит из-под контроля. Харрис будет надеяться, что избиратели — особенно умеренные республиканцы и непартийные — увидят в ней кандидата, способного принести стабильность.

2. А еще она не Байден

Демократы почти наверняка проиграли бы, если бы Байден не вышел из президентской гонки. Объединенная желанием победить Трампа партия быстро мобилизовалась вокруг Харрис. Показав впечатляющую скорость поначалу, она представила идеи, устремленные в будущее, и воодушевила избирательскую базу.

В то время как республиканцы связывают ее с наименее популярными решениями Байдена, Харрис успешно отбила некоторые из этих нападок.

Ее самое очевидное преимущество — это возраст. Опросы неоднократно показывали, что избирателей по-настоящему волнует, насколько Байден годен для своей должности. Теперь роли поменялись, и самым старым человеком, выигравшим президентские выборы, может стать Трамп.

3. Она выступает за права женщин

Эти президентские выборы станут первыми после того, как Верховный суд отменил решение "Роу против Уэйда" и конституционное право на аборт.

Избиратели, которые хотят защитить право на аборт, в подавляющем большинстве поддерживают Харрис. Мы видели в прошлом, особенно на промежуточных выборах в 2022 году, что эта тема может повысить явку и серьезно повлиять на результат.

На этих выборах в 10 штатах, в том числе в колеблющейся Аризоне, в бюллетенях будут вопросы о регулировании абортов. Это может повысить явку в пользу Харрис.

Кроме того, ее позицию среди женщин-избирателей может повысить и сама возможность исторического прецедента — что в США будет первая женщина-президент.

4. Ее избиратели с большей вероятностью проголосуют

Группы населения, согласно опросам больше всего поддерживающие Харрис (например, пожилые и люди с высшим образованием), с большей вероятностью придут на избирательные участки.

В конечном итоге демократы показывают лучшие результаты среди избирателей с традиционно высокой явкой, в то время как Трамп популярен у тех, кто реже голосует, например у молодых мужчин и у людей без высшего образования.

К примеру, согласно опросу New York Times/Siena, Трамп значительно опережает Харрис среди тех, кто зарегистрирован как избиратель, но не голосовал в 2020 году.

Так что главный вопрос — придут ли они голосовать в этот раз.

5. Она собрала (и потратила) больше денег

Не секрет, что американские выборы стоят больших денег, и в этом году они могут стать самыми дорогими в истории.

Но Харрис выигрывает, когда речь заходит о покупательской способности. Она собрала больше денег для своей кампании с июля, когда стала кандидатом в президенты, чем Трамп за весь период с января 2023 года, следует из недавнего анализа Financial Times. Газета также отмечает, что штаб Харрис потратил почти вдвое больше на рекламу.

Это может сыграть роль в столь напряженной гонке, итоги которой фактически будут решать избиратели в колеблющихся штатах, на которых со всех сторон сыпется политическая реклама.