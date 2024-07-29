Победителем на президентских выборах в Венесуэле объявлен Николас Мадуро. Оппозиция заявляет о подтасовке результатов

Избирком Венесуэлы объявил, что на воскресных президентских выборах победил действующий президент Николас Мадуро. Оппозиция уверена, что победить должен был ее кандидат Эдмундо Гонсалес, об этом же говорили и результаты опросов.

Национальный избирательный совет, подконтрольный Мадуро и его Единой социалистической партии Венесуэлы, заявил, что после обработки 80 процентов бюллетеней действующий президент набирает 51,2% голосов, а кандидат от объединенной оппозиции Эдмундо Гонсалес — 44%.

Опросы перед выборами и экзитполы на избирательных участках показывали большое преимущество Гонсалеса перед Мадуро, который правит уже 11 лет, и при котором экономика Венесуэлы пришла в полный упадок.

Мадуро после объявления результатов заявил, что его победа — это торжество мира и стабильности.

Оппозиция уверена, что результаты, как и на прошлых выборах в 2018 году, подтасованы.

Оппозиция заявила, что полученные ею результаты подсчета голосов, а также данные экзитполов показали, что Гонсалес опережает действующего президента на 40 процентных пунктов. По опросам общественного мнения, проведенным накануне выборов, Гонсалес должен был с легкостью победить действующего президента.

«Результаты невозможно скрыть. Страна мирно выбрала перемены», — написал Эдмундо Гонсалес в сети Х по окончании голосования, но до объявления официальных результатов.

Лидер оппозиции Мария Корина Мачадо, которой власти запретили баллотироваться и которую заменил Гонсалес, опубликовала в соцсети X воззвание к армии.

«Обращаюсь к военным. Народ Венесуэлы сказал свое слово: он не хочет Мадуро. Пришло время встать на правильную сторону истории. У вас есть шанс сделать это прямо сейчас», — гласит твит Марии Корины Мачадо.

Армия, однако, как отмечает агентство Reuters, всегда поддерживала Мадуро, и перед этими выборами не было никаких признаков, чтобы высшие военные чины собирались отвернуться от президента.

Во время предвыборной кампании Мадуро заявлял, что намерен победить «не мытьем, так катаньем», а за несколько дней до голосования предупредил, что в случае его поражения страну ждет «кровавая баня».

Это заявление вызвало редкий упрек со стороны лидера бразильских левых Луиса Инасиу Лулы да Силвы. По словам Лулы, Мадуро надо усвоить, «что если ты побеждаешь, то остаешься у власти, а если проигрываешь, то уходишь».

Госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что у США есть серьезные опасения, что объявленные результаты не отражают волю и голос венесуэльского народа.

Президент Чили Габриэль Борич также заявил, что в результаты выборов трудно поверить. Борич потребовал полной прозрачности протокола и процесса, а также того, чтобы международные наблюдатели, не связанные с правительством, отчитались за достоверность результатов.

Министр иностранных дел Перу Хавьер Гонсалес-Олаэчеа заявил, что его правительство также не признает результаты выборов.

Правительство Коста-Рики заявило, что категорически отвергает результаты, которые оно считает мошенническими, а президент Уругвая Луис Лакалье Поу заявил, что подсчет голосов был явно несовершенным.

«Нельзя признать триумф, если вы не доверяете форме и механизмам, использованным для его достижения», — сказал Поу.

Тем временем союзники Мадуро поспешили поздравить его с победой.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что достоинство и мужество венесуэльского народа одержали победу над давлением и манипуляциями.

Президент Боливии Луис Арсе тоже отпраздновал победу на выборах, состоявшихся в день 70-летия бывшего лидера Венесуэлы Уго Чавеса, назначившего Мадуро своим преемником незадолго до смерти в 2013 году.

«Какой прекрасный способ вспомнить команданте Уго Чавеса», — написал Арсе в соцсети Х.

Представитель оппозиции в Национальном избирательном совете Дельса Солорсано по окончании голосования сказала журналистам, что оппозиция готова защищать результаты выборов — подразумевая, что Гонсалес победил.

«С бюллетенями, которые у нас есть — а их достаточно, их много — мы знаем, что происходит со страной. Чему мы являемся свидетелями? Мы своими делами показали, что мы можем, а можем мы защищать волю народа», — цитирует Дельсу Солорсано агентство Reuters.

Оппозиция заявила, что из-за недопуска ее наблюдателей к подсчету голосов на многих участках у нее есть доступ только к 30% бюллетеней, распечатанных электронными машинами для голосования.

Генеральный прокурор Венесуэлы Тарик Сааб в воскресенье сказал агентству Reuters, что не ожидает никаких столкновений, и что голосование в целом, за исключением отдельных инцидентов, прошло спокойно.

Рядом с офисом Сааба, возле самого большого избирательного участка, несколько десятков сторонников Мадуро устроили потасовку со сторонниками оппозиции. Потасовка длилась не дольше 20 минут.

В социальных сетях появились видео с подобными инцидентами и в других местах.

По сведениям венесуэльских правозащитников, подобные группы сторонников Мадуро, передвигающиеся на мотоциклах и известные как «коллективы», появлялись на избирательных участках в шести штатах и столице, Каракасе.