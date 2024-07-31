Протесты в Венесуэле: по данным правозащитников, погибли 11 человек

В Венесуэле во вторник продолжились многотысячные демонстрации протеста против решения президента Николаса Мадуро объявить себя победителем выборов. Оппозиция заявляет, что ее кандидат получил в два раза больше голосов, чем Мадуро. По данным правозащитников, в столкновениях протестующих с полицией и военными погибли как минимум 11 человек.

Глава правозащитной организации Foro Penal Альфредо Ромеро сказал журналистам, что, по его данным, в ходе протестов убиты не меньше 11 человек, и двое из погибших — несовершеннолетние. Ранены, по словам Ромеро, десятки, арестованы 177 человек.

В понедельник, когда начались демонстрации, венесуэльские правозащитники говорили о четырех погибших: у Foro Penal были сведения об одном убитом на северо-западе страны, а у другой общественной организации, Национальной инспекции больниц, — о двух убитых в штате Арагуа рядом со столицей, Каракасом, и одном — в Каракасе.

Власти заявляют об одном погибшем военном.

Марши протеста во вторник прошли и в столице, и в нескольких других городах Венесуэлы.

Протесты в Венесуэле. Фото: Pedro Rances Mattey / Anadolu via Getty Images

Протесты в Венесуэле. Фото: Jeampier Arguinzones / picture alliance via Getty Images

Протесты в Венесуэле. Фото: Yuri Cortez / AFP via Getty Images

Лидеры оппозиции заявляют, что в их распоряжении есть копии 90% протоколов избирательных участков, и согласно этим протоколам, их кандидат Эдмундо Гонсалес получил более чем в два раза больше голосов, чем Николас Мадуро.

"Наш кандидат получил 70% голосов. Мы объединили страну. Венесуэльцы, которые когда-то верили в Мадуро, теперь — с нами", — заявила лидер оппозиции Мария Корина Мачадо.

Один из участников протестов, который попросил не публиковать его имя из-за угрозы репрессий, сказал корреспонденту Би-би-си, что сам видел признаки подтасовки результатов.

"Мы полностью уверены, что выборы были украдены. Я работал на избирательном участке. Власти это не признают, они остановили все протоколы голосования в середине ночи. Они не хотят, чтобы мир узнал, что они проиграли", — сказал он.

Венесуэльский центризбирком, подконтрольный Мадуро и его Единой социалистической партии, объявил, что за Мадуро проголосовали более 51% избирателей. Полные результаты выборов Национальный избирательный совет, однако, до сих пор не опубликовал, несмотря на требования оппозиции и многих стран обеих Америк, которые отказываются признавать победу Мадуро.

61-летний Николас Мадуро, ученик и наследник покойного Уго Чавеса, правит страной с 2013 года, и при нем ВВП некогда зажиточной Венесуэлы сорвался в пике: в 2020 году он был в девять раз меньше, чем в 2012, а сейчас, после некоторого восстановления, меньше в три с половиной раза.

В другой части города также собрались группы сторонников президента Мадуро, чтобы выразить ему свою поддержку.

Нэнси Рамоунс, одна из сторонниц президента, заявила: "Я поддерживаю свое правительство, которое победило. Николаса Мадуро. И я поддерживаю его, потому что он человек, который олицетворяет мир". По ее словам, если оппозиция говорит, что итоги президентских выборов были сфальсифицированы, то "они должны это доказать". Она уверена, что мошенничества на выборах не было: "Это переворот, которого мы не допустим, мы патриоты. Мы венесуэльцы, мы любим мир".

Николас Мадуро во вторник обвинил Эдмундо Гонсалеса и лидера оппозиции Марию Корину Мачадо в том, что они разжигают беспорядки — хотя Мачадо, наоборот, призвала своих сторонников протестовать мирно.

Мадуро, выступив по государственному телевидению, заявил, что протестующие избивают мирных сограждан и совершают поджоги.

"Ответь на это, трус!" — прокричал Мадуро, заочно обращаясь к Гонсалесу.

В понедельник правитель Венесуэлы заявил, что результаты выборов не опубликованы из-за масштабной хакерской атаки на компьютерную систему центризбиркома, а во вторник сообщил, что обратится в этой связи за помощью к Китаю и России. При этом в организации этой атаки Мадуро, не утруждая себя доказательствами, обвинил Илона Маска.

Глава конгресса правящей партии Хорхе Родригес во вторник прямо призвал арестовать лидеров оппозиции.

"Их боссы должны сидеть в тюрьме", — заявил Родригес, выступая перед депутатами парламента, и обвинил Гонсалеса в организации "фашистского заговора".

Министр иностранных дел Коста-Рики Арнольдо Андре во вторник объявил, что его страна готова предоставить убежище Мачадо и Гонсалесу.

Мачадо через сеть Х ответила, что благодарна за это предложение, но намерена продолжить борьбу, оставаясь на родине.

Каракас во вторник объявил, что разрывает дипломатические отношения с Перу, чье правительство не признает победу Мадуро. Днем ранее венесуэльские власти объявили, что отзывают всех своих дипломатов из Перу, а также Аргентины, Доминиканской Республики, Коста-Рики, Панамы, Уругвая и Чили. Все они отказываются признавать официально объявленные результаты выборов президента Венесуэлы.

Эти и еще несколько стран потребовали срочного созыва постоянного совета Организации американских государств, заседание совета решено провести в среду в Вашингтоне.