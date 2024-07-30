Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Протесты охватили Венесуэлу после президентских выборов (видео)

Опубликовано:

Протесты в Венесуэле
Протесты в Венесуэле. Фото: Pedro Rances Mattey/Anadolu via Getty Images

Оппозиция не признала результаты прошедшего голосования на президентских выборах в Венесуэле - в стране начались массовые протесты. Сотни людей вышли на улицы.

В Каракасе начались столкновения между полицией и протестующими - они начались в историческом центре столицы, пишет РИА Новости.

Сообщается, что в центральных районах Каракаса находятся сотни людей, вооруженных палками, некоторые применяют против полиции бутылки с зажигательной смесью.

Как отметили корреспонденты, у большинства лица закрыты платками и банданами.

Протестующие разбрасывают и жгут строительный мусор посреди проезжей части.

Известно, что полиция применяет слезоточивый газ для разгона протестующих.

Рядом с президентским дворцом дежурит бронетехника, ведущий к нему проспект перекрыт кордонами. Также усилена охрана здания Национальной ассамблеи и избирательной комиссии.

Как сообщает РБК со ссылкой на местные СМИ, на протестах в Каракасе прозвучали выстрелы.

Известно, что в ходе столкновений арестованы около двадцати демонстрантов.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2141592-protesty-ohvatili-venesuelu-posle-prezidentskih-vyborov-video/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie