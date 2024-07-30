Протесты охватили Венесуэлу после президентских выборов (видео)

Оппозиция не признала результаты прошедшего голосования на президентских выборах в Венесуэле - в стране начались массовые протесты. Сотни людей вышли на улицы.

В Каракасе начались столкновения между полицией и протестующими - они начались в историческом центре столицы, пишет РИА Новости.

Сообщается, что в центральных районах Каракаса находятся сотни людей, вооруженных палками, некоторые применяют против полиции бутылки с зажигательной смесью.

Как отметили корреспонденты, у большинства лица закрыты платками и банданами.

Протестующие разбрасывают и жгут строительный мусор посреди проезжей части.

Известно, что полиция применяет слезоточивый газ для разгона протестующих.

Рядом с президентским дворцом дежурит бронетехника, ведущий к нему проспект перекрыт кордонами. Также усилена охрана здания Национальной ассамблеи и избирательной комиссии.

Как сообщает РБК со ссылкой на местные СМИ, на протестах в Каракасе прозвучали выстрелы.

Известно, что в ходе столкновений арестованы около двадцати демонстрантов.