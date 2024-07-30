Протесты охватили Венесуэлу после президентских выборов (видео)
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Оппозиция не признала результаты прошедшего голосования на президентских выборах в Венесуэле - в стране начались массовые протесты. Сотни людей вышли на улицы.
В Каракасе начались столкновения между полицией и протестующими - они начались в историческом центре столицы, пишет РИА Новости.
Сообщается, что в центральных районах Каракаса находятся сотни людей, вооруженных палками, некоторые применяют против полиции бутылки с зажигательной смесью.
Как отметили корреспонденты, у большинства лица закрыты платками и банданами.
Протестующие разбрасывают и жгут строительный мусор посреди проезжей части.
Известно, что полиция применяет слезоточивый газ для разгона протестующих.
Рядом с президентским дворцом дежурит бронетехника, ведущий к нему проспект перекрыт кордонами. Также усилена охрана здания Национальной ассамблеи и избирательной комиссии.
Как сообщает РБК со ссылкой на местные СМИ, на протестах в Каракасе прозвучали выстрелы.
Известно, что в ходе столкновений арестованы около двадцати демонстрантов.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2141592-protesty-ohvatili-venesuelu-posle-prezidentskih-vyborov-video/