В США назвали своего победителя на выборах в Венесуэле. И это не Мадуро

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что объявленные итоги выборов президента Венесуэлы не отражают "волю венесуэльского народа", передает NUR.KZ со ссылкой на Госдепартамент.

Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена появилось на сайте Государственного департамента США.

Согласно заявлению Блинкена, обработка голосов избирателей и объявление результатов Национальным избирательным советом (CNE), контролируемым Мадуро, были "глубоко ошибочными", а результат выборов "не отражает волю венесуэльского народа".

В США считают, что быстрое объявление CNE Мадуро победителем президентских выборов не сопровождалось никакими доказательствами.

"CNE до сих пор не опубликовала дезагрегированные данные или какие-либо листы подсчета голосов, несмотря на неоднократные призывы венесуэльцев и международного сообщества сделать это.

Как сообщила независимая наблюдательная миссия Центра Картера, неспособность CNE предоставить официальные результаты на уровне округов, а также нарушения в ходе всего процесса лишили объявленный CNE результат какой-либо достоверности", - говорится в сообщении на сайте Госдепартамента.

Отмечается, что демократическая оппозиция опубликовала более 80 процентов подсчетных листов, полученных непосредственно с избирательных участков по всей Венесуэле.

"Эти подсчетные листы показывают, что Эдмундо Гонсалес Уррутия получил наибольшее количество голосов на этих выборах с непреодолимым отрывом. Независимые наблюдатели подтвердили эти факты, и этот результат также был поддержан экзитполами в день выборов и быстрым подсчетом", - заявил Блинкен.

В связи с этим, по словам Блинкена, США проконсультировались со своими партнерами и союзниками, и ни одна из стран не считает, что Мадуро мог набрать большинство голосов на выборах.

"Учитывая неопровержимые доказательства, США и, что самое главное, венесуэльскому народу становится ясно, что Эдмундо Гонсалес Уррутия набрал наибольшее количество голосов на президентских выборах в Венесуэле 28 июля", - говорится в сообщении.

Кроме того, Соединенные Штаты отвергли обвинения Мадуро в адрес лидеров оппозиции.

Блинкен заявил также, что венесуэльцы, арестованные во время акций протест против итогов выборов, должны быть освобождены.

"Мы поздравляем Эдмундо Гонсалеса Уррутию с успешной кампанией. Сейчас самое время венесуэльским партиям начать обсуждение уважительного, мирного перехода в соответствии с венесуэльским избирательным законодательством и пожеланиями венесуэльского народа.

Мы полностью поддерживаем процесс восстановления демократических норм в Венесуэле и готовы рассмотреть пути его укрепления совместно с нашими международными партнерами", - заключил Блинкен.

Напомним, 29 июля стало известно, что Николас Мадуро победил на прошедших выборах президента Венесуэлы. Инаугурация назначена на 10 января 2025 года, срок полномочий Мадуро составит шесть лет.

Для Мадуро будущий президентский срок будет третьим подряд, он возглавляет страну с 2013 года.

При этом оппозиция заявила о подтасовке итогов выборов. Как писала Русская служба BBC, опросы перед выборами и экзитполы на избирательных участках показывали большое преимущество Гонсалеса - главного соперника Мадуро.

После оглашения начались столкновения протестующих с полицией и военными.

Мадуро отмел обвинения в подтасовке результатов выборов и заявил, что протесты против его переизбрания - это попытка переворота, которую "фашистские и контрреволюционные силы" осуществляют по наущению иностранных держав.

Добавим, Русская служба BBC подробно рассказывала, что изменилось в Венесуэле за годы правления Мадуро.

К слову, после объявления итогов выборов Мадуро заявил о вмешательстве внешних сил в выборы, а также вызвал на бой американского миллиардера Илона Маска, который также заявлял, что не верит в победу Мадуро. Маск принял вызов Мадуро и заявил, что отвезет его в тюрьму Гуантанамо на осле.