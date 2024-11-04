"Все еще ждем, когда вернет полмиллиона": о долгах Трампа высказались мэры городов США

Из-за предвыборной кампании Дональда Трампа в некоторых городах американских после митингов остались сотни тысяч неоплаченных счетов, передает NUR.KZ.

Как сообщается на сайте телеканала ABC, после предвыборных митингов Трампа у экс-президента остались большие долги перед городскими администрациями.

На прошлой неделе специальное приветственное послание бывшему президенту направил мэр Альбукерке, демократ Тим ​​Келлер.

"Все еще ждем, когда Трамп заплатит полмиллиона, которые он должен. Может, он делает специальную доставку на Хэллоуин в Дьюк-Сити? Мы не будем затаивать дыхание", — написал Келлер в своих социальных сетях, приложив фотографию скелета, сидящего за столом.

В прошлый четверг Трамп впервые посетил Альбукерке за пять лет после того, как чиновники заявили, что он оставил неоплаченный счет в размере 211 176 долларов США на расходы на общественную безопасность после своего митинга 2019 года. По данным администрации города, за пять лет сумма выросла до 444 986 долларов, включая проценты за все эти годы.

Некоторые города предпочитают вообще не выставлять счета, как Рио-Ранчо, который потратил почти 240 000 долларов при содействии организации визита Трампа в Альбукерке в 2019 году. Представитель города заявил, что город решил не требовать возмещения от штаба Трампа, поскольку посчитал эти расходы "необходимыми для обеспечения здоровья, безопасности и благополучия своих граждан".

В Тусоне, штат Аризона, город решил не взыскивать около 80 000 долларов расходов на общественную безопасность, понесенные в связи с митингом Трампа в 2016 году, а также около 40 000 долларов США на митинг Берни Сандерса в том же году, поскольку в администрации посчитали, что судебный иск может обойтись дороже

Аналогичным образом в сентябре этого года округ Нассау решил не выставлять счет кампании Трампа после того, как его масштабный митинг в Лонг-Айленде обошелся в 1 миллион долларов только в виде сверхурочных часов работы полиции, согласно обзору Управления по бюджету меньшинства округа, что побудило законодателей-демократов подать жалобу в Федеральную избирательную комиссию.

В Грин-Бей, штат Висконсин, в апреле этого года городу пришлось потратить более 33 000 долларов на общественную безопасность во время митинга Трампа, в то время как визит вице-президента Камалы Харрис в июле обошелся Грин-Бей в 635 долларов на развертывание полиции.

В другом колеблющемся штате, Пенсильвании, город Эри недавно выставил предвыборному штабу Трампа счет на сумму 63 190 долларов за его митинг в сентябре, но, по словам директора по коммуникациям города Роберта Ли, предвыборный штаб до сих пор не отреагировал на запрос города о выплате.

На вопрос о неоплаченных счетах местным агентствам представитель предвыборного штаба Трампа направил вопросы, связанные с местными правоохранительными органами и расходами на экстренные службы, Секретной службе США.

Представитель Секретной службы в заявлении для телеканала признал отсутствие механизма возмещения местным органам власти расходов, понесенных в связи с поддержкой Секретной службы, несмотря на "важнейшую" роль, которую местные правоохранительные органы играют в этой операции.

Напомним, ранее Русская служба Би-би-си писала, что большинство американцев уверено, что Дональд Трамп лучше справится с задачей приумножить богатство нации. Большинство экономистов, наоборот, поддерживают Камалу Харрис и считают Трампа угрозой мировой экономике.

Также эксперты предположили, как может измениться здравоохранение США в случае победы Трампа на выборах. А известный аналитик Рэй Далио заявил, что ни один из кандидатов в президенты США не способен на великие реформы.

Отметим, 2 ноября стало известно, что более 70 миллионов избирателей уже досрочно проголосовали на выборах президента США.

Добавим, что президентские выборы в США состоятся 5 ноября 2024 года и станут 60-ми по счету в истории страны. На этих выборах будет избран 47-й президент США.