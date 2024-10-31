Рэй Далио заявил, что ни один из кандидатов в президенты США не способен на великие реформы

Известный инвестор Рэй Далио выразил обеспокоенность по поводу будущих выборов президента США. Он заявил, что инвесторы могут оказаться в нестабильной ситуации, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Выступая на конференции Future Investment Initiative в Саудовской Аравии, основатель инвестиционной компании Bridgewater Associates Рэй Далио рассказал об основных геополитических проблемах, которые могут усугубиться после президентских выборов в США.

"Оба кандидата меня беспокоят. Я думаю, что президент должен объединить американцев и провести великие реформы. США нужен сильный лидер, которые придерживался бы умеренной позиции. Ни один из кандидатов не способен на это", — заявил Далио.

Далио отметил, что кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп является более преданным приверженцем капиталистических идей в отличие от кандидата от Демократической партии Камалы Харрис. Поэтому, по его словам, Трамп лучше подходит для управления внутренним рынком.

Однако Далио предупредил, что в экономике, которой управляет любая из партий, будут большие дефициты. Он обратил внимание, что план Трампа, связанный с увеличением тарифов на импорт, может привести к скачку цен на товары и услуги.