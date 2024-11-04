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СМИ проанализировали, как TikTok показывал политический контент американцам перед выборами

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Приложение TikTok на смартфне
TikTok.Иллюстративное фото: Jakub Porzycki / NurPhoto / Getty Images

Журналисты обнаружили существенные различия в ленте TikTok мужчин и женщин, интересующихся выборами в США, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post. 

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Этой осенью более 800 взрослых американцев поделились своей историей просмотров TikTok с журналистами The Post, открыв редкую возможность увидеть, как приложение распространяет политический контент. 

Журналисты обнаружили, что женщины-пользователи получали примерно на 11% больше контента о кандидате от Демократической партии Камале Харрис, чем мужчины, в то время как мужчины — даже либерально настроенные — чаще видели видео о кандидате от Республиканской партии Дональде Трампе, чем женщины.

Гендерный разрыв также проявился в анализе истории просмотров пользователей, который проводили исследователи из Cybersecurity for Democracy, беспартийного межведомственного проекта, изучающего алгоритмы.

Отмечается, что, по данным исследователей, мужчины на 12,5% чаще, чем женщины, смотрели видео о Трампе.

В TikTok пользователь может выбрать два действия: досмотреть видео до конца или пролистнуть его и увидеть следующее, выбранное алгоритмом.

Различия в политическом контенте, показываемом мужчинам и женщинам, вероятно, отражают истинные интересы каждого пользователя, а также работу алгоритмов.

Гендерный разрыв очевиден и в неполитических темах: мужчины видели в три раза больше контента о видеоиграх, а женщины видели примерно в три раза больше контента о книгах. 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2182562-smi-proanalizirovali-kak-tiktok-pokazyval-politicheskiy-kontent-amerikancam-pered-vyborami/

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