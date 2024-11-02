Жертв наводнений в Испании может оказаться свыше 500, пишут местные СМИ

Неофициальные источники сообщают испанским СМИ, что число погибших после масштабных наводнений, вызванных торнадо "Дана", может превысить 500, передает NUR.KZ.

В Испании продолжается поиск погибших после наводнений. На сайте El Español сообщается, что найденные тела "везут фургонами". Большинство из них еще не опознаны, и родственники тех, кто числится пропавшими без вести, выстаивают в очередях у зданий городских администраций в ожидании каких-то вестей.

Остро стоит вопрос логистики: в судебных помещениях не хватает мест, пишут авторы статьи. Неофициальные источники, работающие над размещением найденных тел, утверждают, что скоро число жертв достигнет 500.

При этом сообщается, что по данным работников экстренных служб Испании, остается еще много затопленных мест, где также может быть найдено немало погибших.

"По последним данным, зарегистрировано 207 жертв. Точно определить количество пропавших без вести невозможно. Данные о 1900 пропавших не учитываются: это число звонков с сообщениями, что люди не могут найти своих родственников, но уже известно, что основное число обращений было вызвано перебоями связи. Кроме того, люди, которые в итоге нашли своих родственников, не сообщают об этом, поэтому прогнозы и не могут строиться на числе обращений. В этом смысле такие оценки были бы ошибочны", - сказал министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка.

Напомним, на юго-востоке Испании торнадо вызвало сильнейшие наводнения, из-за проливных дождей реки вышли из берегов, ряду районов причинен значительный ущерб.

Изначально сообщалось, что в результате разгула стихии погибли более 50 человек. Позже стало известно, что число жертв достигло по меньшей мере 95 человек. Министр обороны Испании Маргарита Роблес назвала стихийное бедствие в стране беспрецедентным. Власти предупредили, что число жертв может увеличиться. 31 октября сообщалось, что погибших уже свыше 150, накануне число жертв превысило 200.

Пресса и пользователи соцсетей обвиняют спасателей в том, что они слишком поздно выдали предупреждение, а власти - в том, что они в целом не были готовы к такому бедствию.

В Министерстве иностранных дел Казахстана сообщили, что среди погибших и пострадавших при наводнении в Испании наших граждан нет.

В свою очередь глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму королю Испании Фелипе VI и выразил соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате стихийного бедствия.