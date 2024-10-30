Торнадо и сильнейшие наводнения обрушились на восток Испании (видео)

От разгула стихии пострадали Валенсия и Альбасете в Испании. Сообщается об обнаружении погибших в затопленных районах, еще несколько человек числятся пропавшими без вести, передает NUR.KZ.

Торнадо "Дана" вызвало сильнейшие наводнения на юго-востоке Испании: из-за проливных дождей реки вышли из берегов, ряду районов причинен значительный ущерб. На сайте El Mundo сообщается, что наиболее пострадали от стихии Валенсия и Альбасете.

Глава Валенсии Карлос Масон подтвердил, что в затопленных районах обнаружены погибшие. Точное число и местонахождение пока не уточняются.

Также в Валенсии как минимум один человек пропал без вести, а в Альбасете пропавшими числятся шестеро человек, в том числе двое муниципальных служащих, которых унесло в автомобиле обрушившееся на город сильнейшее наводнение.

В соцсети Х появляются фото и видео с мест, пострадавших от стихии.

Напомним, в начале августа на востоке Испании - в провинции Кастельон - на видео сняли редкий вид торнадо: суперячейковый. Тогда местным жителям удалось избежать серьезного ущерба.

В конце июля мы писали, что смерч снес самолеты и повредил здания в аэропорту Татарстана.

В мае этого года разрушительный торнадо унес жизни трех людей в американском штате Айова. Больше всего пострадал город Гринфилд, где торнадо уничтожил многие дома и постройки.

В июле мы писали, что на город Хэцзэ в Китае обрушился мощный торнадо, кадры с которым облетели соцсети. По последним данным, погибли 5 человек, более 80 пострадали.

В апреле сообщалось, что в китайском городе Гуанчжоу ураган унес жизни по меньшей мере пяти человек, более 30 - ранены. Город захлестнуло торнадо с крупным градом: некоторые льдины достигали 5 сантиметров в диаметре.

Ранее мы рассказали об отличиях урагана от бури или смерча, а также перечислили меры безопасности, если вы столкнулись с ЧС природного характера.

Ураган - это атмосферный вихрь больших размеров со скоростью ветра до 120 км/ч, а в приземном слое - до 200 км/ч.

Буря - длительный, очень сильный ветер со скоростью более 20 м/с, наблюдается обычно при прохождении циклона и сопровождается сильным волнением на море и разрушениями на суше.

Смерч (или торнадо) - атмосферный вихрь, возникающий в грозовом облаке и распространяющийся вниз, часто до самой поверхности земли в виде темного облачного рукава или хобота диаметром в десятки и сотни метров. Существует недолго, перемещаясь вместе с облаком.

Как действовать во время урагана, бури, смерча

Если ураган, буря или смерч застали вас в здании, отойдите от окон и займите безопасное место у стен внутренних помещений, в коридоре, у встроенных шкафов, в ванных комнатах, туалете, кладовых, прочных шкафах, под столами. Погасите огонь в печах, отключите электроэнергию, закройте краны на газовых сетях.

В темное время суток используйте фонари, лампы и свечи; включите радиоприемник для получения информации управления ГО и ЧС и комиссий по чрезвычайным ситуациям; по возможности находитесь в заглубленном укрытии, в убежищах, погребах и других подобных местах.

Если ураган, буря или смерч застали вас на улице населенного пункта, держитесь как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи, мачт, деревьев, озер, рек и промышленных объектов. Для защиты от летящих обломков и осколков стекла используйте листы фанеры, картонные и пластиковые ящики, доски и другие подручные средства. Старайтесь быстрее укрыться в подвалах, погребах и противорадиационных укрытиях, имеющихся в населенных пунктах. Не заходите в поврежденные здания, так как они могут обрушиться при новых порывах ветра. При снежной буре укрывайтесь в зданиях.

Если вы оказались в поле или проселочной дороге, выходите на магистральные дороги, которые периодически расчищаются и где большая вероятность оказания вам помощи. При пыльной буре закройте лицо марлевой повязкой, платком, куском ткани, а глаза - очками.

При поступлении сигнала о приближении смерча необходимо немедленно спуститься в укрытие, повал дома или погреб, либо укрыться под кроватью или другой порочной мебелью.

Если смерч застанет вас на отрытой местности, укройтесь на дне дорожного кювета, в ямах, рвах, узких оврагах, плотно прижмитесь к земле, закрыв голову одеждой или ветками деревьев. Не оставайтесь в автомобиле: выходите из него и укрывайтесь.