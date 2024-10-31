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Страшное наводнение в Испании: Токаев отправил телеграмму соболезнования королю

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Касым-Жомарт Токаев и Фелипе VI
Касым-Жомарт Токаев и Фелипе VI. Фото: Акорда

Сегодня, 31 октября, глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования королю Испании Фелипе VI, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования королю Фелипе VI в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате стихийного бедствия в Испании.

"В этот трудный момент от имени народа Казахстана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам и семьям погибших. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", – говорится в телеграмме.

Напомним, торнадо вызвало сильнейшие наводнения на юго-востоке Испании: из-за проливных дождей реки вышли из берегов, ряду районов причинен значительный ущерб.

Вчера сообщалось, что в результате разгула стихии погибли более 50 человек. Сегодня стало известно, что число жертв достигло по меньшей мере 95 человек.

Дожди привели к отключениям электричества, перекрытию дорог и приостановке движения обычных и скоростных поездов. Министр обороны Испании Маргарита Роблес назвала стихийное бедствие в стране беспрецедентным. Власти предупредили, что число жертв может увеличиться.

Пресса и пользователи соцсетей обвиняют спасателей в том, что они слишком поздно выдали предупреждение, а власти — в том, что они в целом не были готовы к такому бедствию.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2181395-strashnoe-navodnenie-v-ispanii-tokaev-otpravil-telegrammu-soboleznovaniya-korolyu/

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